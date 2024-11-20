20 ноября 2024

В Пентагоне заявили о необходимости вести диалог с РФ, КНР и КНДР

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США заявили о важности переговоров с Россией для снижения угрозы ядерной войны Фото:

США необходимо вести диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны. Об этом заявил контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования США. По его словам, в диалоге должны участвовать все американские ведомства.

«Мы всегда должны быть готовы к разговору, потому что в значительной степени это приводит людей за стол переговоров, чтобы обсудить общие ценности. Никто же не хочет ядерной войны, верно?» — подчеркнул Бьюкенен. Контр-адмирал отметил, что не только Госдепартамент, но и другие американские ведомства должны активно участвовать в процессе ведения диалога с конкурентами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приверженности РФ традиционной позиции по недопущению ядерной войны, передает MK.RU. Министр подчеркнул, что данный подход остается неизменным для российской внешней политики и является ключевым элементом обеспечения глобальной безопасности и стабильности. Данные комментарии были сделаны на фоне обсуждения международных напряженностей в рамках саммита G20.

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США необходимо вести диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны. Об этом заявил контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования США. По его словам, в диалоге должны участвовать все американские ведомства. «Мы всегда должны быть готовы к разговору, потому что в значительной степени это приводит людей за стол переговоров, чтобы обсудить общие ценности. Никто же не хочет ядерной войны, верно?» — подчеркнул Бьюкенен. Контр-адмирал отметил, что не только Госдепартамент, но и другие американские ведомства должны активно участвовать в процессе ведения диалога с конкурентами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приверженности РФ традиционной позиции по недопущению ядерной войны, передает MK.RU. Министр подчеркнул, что данный подход остается неизменным для российской внешней политики и является ключевым элементом обеспечения глобальной безопасности и стабильности. Данные комментарии были сделаны на фоне обсуждения международных напряженностей в рамках саммита G20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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