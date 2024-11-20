Бороться с беспризорниками начнут в Пермском крае

В Пермском крае выделят средства для сокращения деткой беспризорности. В рамках спецпроекта «Вызов», детей устраивают в замещающие семьи или возвращают к родным. Об этом рассказал портал «В курсе.ру».
«Проект демонстрирует положительные результаты: число детей до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 25%. Почти 350 детей вернулись в свои семьи, что является значительным достижением», — сообщает портал.
Пермский край стал одним из 14 субъектов-участников спецпроекта «Вызов», который стартовал в 2023 году. Проект «Профилактика социального сиротства» сосредоточен в первую очередь на детях в возрасте до 4 лет и направлен на привлечение ресурсов для поддержки семейного воспитания.
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