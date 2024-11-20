Пермские власти рассказали о будущем бывшего интерната, из-за которого переживали жители

В бывшем интернате в микрорайоне Крым откроют стационар для ветеранов и инвалидов СВО. Сейчас для него разрабатывают проектно-сметную документацию. Об этом URA.RU сообщили в министерстве труда и социального развития Пермского края.
«В здании по улице Ялтинской, 16 после реконструкции откроют стационар для постоянного проживания ветеранов и участников СВО с инвалидностью, которые нуждаются в постороннем уходе. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Средства на эти цели уже предусмотрены в бюджете Пермского края», — рассказали URA.RU в краевом минтруда.
В учреждении создадут комфортные условия для проживания и предусмотрят весь спектр социальных услуг. Стационар будет рассчитан на 80 человек.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители микрорайона Крым снова обеспокоены ситуацией с мигрантами. В группе «Подслушано Закамск» появилась информация о том, что приезжих рабочих заселяют в бывший интернат.
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