Суд вынес суровый приговор паре, жестоко расправившейся со свердловчанами. Фото

Пару из Первоуральска отправили в колонию за убийство брата и его друга
© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс прошел с участием присяжных
Процесс прошел с участием присяжных Фото:

Свердловский областной суд приговорил к колонии Веру и Ивана Мельковых, обвиняемых в сожжении мужчин в Первоуральске. Однако по статье об умышленном уничтожении имущества их оправдали. Подробности URA.RU рассказали в инстанции.

«С учетом вердикта присяжных суд квалифицировал их деяния по п. п. „а“, „д“, „е“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ. По второй статье их оправдали. Вере назначено 13 лет в колонии общего режима, Ивану — 18. После освобождения обоим будет ограничена свобода на два года», — сообщили в суде.

По версии следствия, в 2021 году в доме на бульваре Юности вспыхнула квартира. Погибли двое мужчин (один из них — брат Ивана). Суд установил, что Мельковы принесли с собой автомобильную покрышку и подожгли ее. Произошло сильное задымление. Вину подсудимые не признали. Следствие считает, что супруги сделали это из-за личной неприязни.

Веру и Ивана взяли под стражу в зале суда
Веру и Ивана взяли под стражу в зале суда
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Свердловский областной суд приговорил к колонии Веру и Ивана Мельковых, обвиняемых в сожжении мужчин в Первоуральске. Однако по статье об умышленном уничтожении имущества их оправдали. Подробности URA.RU рассказали в инстанции. «С учетом вердикта присяжных суд квалифицировал их деяния по п. п. „а“, „д“, „е“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ. По второй статье их оправдали. Вере назначено 13 лет в колонии общего режима, Ивану — 18. После освобождения обоим будет ограничена свобода на два года», — сообщили в суде. По версии следствия, в 2021 году в доме на бульваре Юности вспыхнула квартира. Погибли двое мужчин (один из них — брат Ивана). Суд установил, что Мельковы принесли с собой автомобильную покрышку и подожгли ее. Произошло сильное задымление. Вину подсудимые не признали. Следствие считает, что супруги сделали это из-за личной неприязни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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