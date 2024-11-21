Суд вынес суровый приговор паре, жестоко расправившейся со свердловчанами. Фото

Пару из Первоуральска отправили в колонию за убийство брата и его друга

21 ноября 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Процесс прошел с участием присяжных Фото: Свердловский облсуд Свердловский областной суд приговорил к колонии Веру и Ивана Мельковых, обвиняемых в сожжении мужчин в Первоуральске. Однако по статье об умышленном уничтожении имущества их оправдали. Подробности URA.RU рассказали в инстанции. «С учетом вердикта присяжных суд квалифицировал их деяния по п. п. „а“, „д“, „е“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ. По второй статье их оправдали. Вере назначено 13 лет в колонии общего режима, Ивану — 18. После освобождения обоим будет ограничена свобода на два года», — сообщили в суде. По версии следствия, в 2021 году в доме на бульваре Юности вспыхнула квартира. Погибли двое мужчин (один из них — брат Ивана). Суд установил, что Мельковы принесли с собой автомобильную покрышку и подожгли ее. Произошло сильное задымление. Вину подсудимые не признали. Следствие считает, что супруги сделали это из-за личной неприязни. Веру и Ивана взяли под стражу в зале суда Фото: Свердловский облсуд Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд приговорил к колонии Веру и Ивана Мельковых, обвиняемых в сожжении мужчин в Первоуральске. Однако по статье об умышленном уничтожении имущества их оправдали. Подробности URA.RU рассказали в инстанции. «С учетом вердикта присяжных суд квалифицировал их деяния по п. п. „а“, „д“, „е“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ. По второй статье их оправдали. Вере назначено 13 лет в колонии общего режима, Ивану — 18. После освобождения обоим будет ограничена свобода на два года», — сообщили в суде. По версии следствия, в 2021 году в доме на бульваре Юности вспыхнула квартира. Погибли двое мужчин (один из них — брат Ивана). Суд установил, что Мельковы принесли с собой автомобильную покрышку и подожгли ее. Произошло сильное задымление. Вину подсудимые не признали. Следствие считает, что супруги сделали это из-за личной неприязни.