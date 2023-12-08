Пара, которая подожгла квартиру с людьми, предстанет перед свердловским судом

08 декабря 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Супруги убили двух мужчин (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Первоуральске будут судить супругов, которые обвиняются в убийстве двух мужчин. В 2021 году ночью они подожгли квартиру, из которой люди не смогли выбраться. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По версии следствия, в ночь на 25 июля 2021-го пьяная пара решила убить брата обвиняемого. Они взяли с собой легковоспламеняющуюся жидкость, кусок рубероида и тряпки, пришли к квартире и подожгли дверь. Дома оказалось двое мужчин, они скончались от отравления продуктами горения. «Им инкриминируют две уголовные статьи. Паре грозит пожизненное лишение свободы», — отметили в ведомстве. Также злоумышленникам придется возместить 400 тысяч рублей управляющей компании в качестве компенсации за ущерб. Преступников искали сыщики уголовного розыска. Полицейские вышли на их след, проанализировав записи с камер видеонаблюдения, добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В Первоуральске будут судить супругов, которые обвиняются в убийстве двух мужчин. В 2021 году ночью они подожгли квартиру, из которой люди не смогли выбраться. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По версии следствия, в ночь на 25 июля 2021-го пьяная пара решила убить брата обвиняемого. Они взяли с собой легковоспламеняющуюся жидкость, кусок рубероида и тряпки, пришли к квартире и подожгли дверь. Дома оказалось двое мужчин, они скончались от отравления продуктами горения. «Им инкриминируют две уголовные статьи. Паре грозит пожизненное лишение свободы», — отметили в ведомстве. Также злоумышленникам придется возместить 400 тысяч рублей управляющей компании в качестве компенсации за ущерб. Преступников искали сыщики уголовного розыска. Полицейские вышли на их след, проанализировав записи с камер видеонаблюдения, добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.