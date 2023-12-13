13 декабря 2023

В Екатеринбурге начали судить супругов, обвиняемых в убийстве спящих людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пара подожгла дверь квартиры, в которой ночевали мужчины (архивное фото) Фото:

В Свердловском областном суде начался суд над Верой и Иваном Мельковыми, которых обвиняют в убийстве двух мужчин, ночевавших в квартире. Процесс сделали закрытым от журналистов, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Сегодня подано несколько ходатайств. В частности, будут решать вопрос о необходимости участия присяжных. Сам процесс закрыли от прессы», — пояснили в облсуде. Мельковым вменяют две уголовные статьи: убийство двух лиц с особой жестокостью и умышленное уничтожение (повреждение) чужого имущества.

Один из погибших был братом Мелькова. По данным следствия, пара из личной неприязни решила убить мужчину. В ночь на 25 июля 2021 года они подошли к квартире, взял с собой легковоспламеняющуюся жидкость, кусок рубероида и тряпки. Супруги подожгли дверь квартиры и скрылись. В доме тогда спали два человека, они скончались от отравления угарным газом.

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В Свердловском областном суде начался суд над Верой и Иваном Мельковыми, которых обвиняют в убийстве двух мужчин, ночевавших в квартире. Процесс сделали закрытым от журналистов, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Сегодня подано несколько ходатайств. В частности, будут решать вопрос о необходимости участия присяжных. Сам процесс закрыли от прессы», — пояснили в облсуде. Мельковым вменяют две уголовные статьи: убийство двух лиц с особой жестокостью и умышленное уничтожение (повреждение) чужого имущества. Один из погибших был братом Мелькова. По данным следствия, пара из личной неприязни решила убить мужчину. В ночь на 25 июля 2021 года они подошли к квартире, взял с собой легковоспламеняющуюся жидкость, кусок рубероида и тряпки. Супруги подожгли дверь квартиры и скрылись. В доме тогда спали два человека, они скончались от отравления угарным газом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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