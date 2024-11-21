В пермском ЗАГСе назвали самые редкие и популярные имена новорожденных

В Пермском крае самыми распространенными именами детей стали Михаил и София
© Служба новостей «URA.RU»
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Реже всего родители называли детей Веста и Харитон
Реже всего родители называли детей Веста и Харитон Фото:

В Пермском крае озвучили самые популярные и редкие имена новорожденных в 2024 году. Информация содержится в реестре ЗАГС.

«Среди редких мужских имен выделяются Харитон, Самвел, Велан, Тамирлан и Масъуд. Девочкам тоже давали необычные имена, например, Хазима, Веста, Сильвия и Кумринисо. Также редко встречается имя Лариса», — говорится на сайте.

На 21 ноября 2024 года в Пермском крае самыми популярными именами для новорожденных мальчиков стали Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей. Девочек чаще всего называли София, Анна, Ева, Мария и Варвара.

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В Пермском крае озвучили самые популярные и редкие имена новорожденных в 2024 году. Информация содержится в реестре ЗАГС. «Среди редких мужских имен выделяются Харитон, Самвел, Велан, Тамирлан и Масъуд. Девочкам тоже давали необычные имена, например, Хазима, Веста, Сильвия и Кумринисо. Также редко встречается имя Лариса», — говорится на сайте. На 21 ноября 2024 года в Пермском крае самыми популярными именами для новорожденных мальчиков стали Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей. Девочек чаще всего называли София, Анна, Ева, Мария и Варвара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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