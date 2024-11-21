В пермском ЗАГСе назвали самые редкие и популярные имена новорожденных

Реже всего родители называли детей Веста и Харитон
В Пермском крае озвучили самые популярные и редкие имена новорожденных в 2024 году. Информация содержится в реестре ЗАГС.
«Среди редких мужских имен выделяются Харитон, Самвел, Велан, Тамирлан и Масъуд. Девочкам тоже давали необычные имена, например, Хазима, Веста, Сильвия и Кумринисо. Также редко встречается имя Лариса», — говорится на сайте.
На 21 ноября 2024 года в Пермском крае самыми популярными именами для новорожденных мальчиков стали Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей. Девочек чаще всего называли София, Анна, Ева, Мария и Варвара.
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