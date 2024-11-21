Умер бывший британский вице-премьер Джон Прескотт

Бывший заместитель премьер-министра Великобритании Джон Прескотт ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщили представители его семьи.
«Прескотт ушел из жизни в доме престарелых», — передает «Ридус» слова его родственников. Отмечается, что в последние годы он боролся с болезнью Альцгеймера.
На протяжении своей долгой карьеры в политике Прескотт, будучи ветераном Лейбористской партии и бывшим профсоюзным активистом, сыграл важную роль в укреплении отношений между лейбористами и тред-юнионами. Его вклад в британскую политику оценивается как значительный. Должность вице-премьера Прескотт занимал с 1997 по 2007 год.
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