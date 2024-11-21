Умер бывший британский вице-премьер Джон Прескотт

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Джон Прескотт внес значительный вклад в политику Великобритании
Джон Прескотт внес значительный вклад в политику Великобритании Фото:

Бывший заместитель премьер-министра Великобритании Джон Прескотт ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщили представители его семьи. 

«Прескотт ушел из жизни в доме престарелых», — передает «Ридус» слова его родственников. Отмечается, что в последние годы он боролся с болезнью Альцгеймера.

На протяжении своей долгой карьеры в политике Прескотт, будучи ветераном Лейбористской партии и бывшим профсоюзным активистом, сыграл важную роль в укреплении отношений между лейбористами и тред-юнионами. Его вклад в британскую политику оценивается как значительный. Должность вице-премьера Прескотт занимал с 1997 по 2007 год.

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Бывший заместитель премьер-министра Великобритании Джон Прескотт ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщили представители его семьи.  «Прескотт ушел из жизни в доме престарелых», — передает «Ридус» слова его родственников. Отмечается, что в последние годы он боролся с болезнью Альцгеймера. На протяжении своей долгой карьеры в политике Прескотт, будучи ветераном Лейбористской партии и бывшим профсоюзным активистом, сыграл важную роль в укреплении отношений между лейбористами и тред-юнионами. Его вклад в британскую политику оценивается как значительный. Должность вице-премьера Прескотт занимал с 1997 по 2007 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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