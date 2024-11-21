«Вы или его не знаете, или вы ненормальные»: Вучич объяснил, почему Путин не блефует

Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что только незнающие президента РФ Владимира Путина или «ненормальные» люди могут считать, что российский лидер блефует, говоря о применении всего арсенала оружия для защиты территории России. Об этом Вучич заявил в ходе своего последнего выступления.
«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуются, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете, или вы ненормальные», — подчеркнул Вучич. Его слова приводит издание Novimagazin.
Кроме того, сербский лидер упомянул, что лично хорошо знаком с Владимиром Путиным и призвал прислушаться к его словам. Он выразил уверенность в том, что российский лидер не станет медлить с ответными мерами в случае угрозы для России.
В октябре Вучич и Путин впервые созвонились спустя два с половиной года. Во время разговора они обсудили ход специальной военной операции на Украине. Сербский лидер призвал Россию прекратить огонь и заключить перемирие. Однако поддержки от президента РФ он так и не получил.
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