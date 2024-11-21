«Вы или его не знаете, или вы ненормальные»: Вучич объяснил, почему Путин не блефует

Вучич: те, кто думает, что Путин не ответит на угрозы, — ненормальные
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Вучич посоветовал противникам России прислушаться к слова Путина об ответных мерах
Вучич посоветовал противникам России прислушаться к слова Путина об ответных мерах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что только незнающие президента РФ Владимира Путина или «ненормальные» люди могут считать, что российский лидер блефует, говоря о применении всего арсенала оружия для защиты территории России. Об этом Вучич заявил в ходе своего последнего выступления.

«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуются, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете, или вы ненормальные», — подчеркнул Вучич. Его слова приводит издание Novimagazin.

Кроме того, сербский лидер упомянул, что лично хорошо знаком с Владимиром Путиным и призвал прислушаться к его словам. Он выразил уверенность в том, что российский лидер не станет медлить с ответными мерами в случае угрозы для России.

В октябре Вучич и Путин впервые созвонились спустя два с половиной года. Во время разговора они обсудили ход специальной военной операции на Украине. Сербский лидер призвал Россию прекратить огонь и заключить перемирие. Однако поддержки от президента РФ он так и не получил.

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Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что только незнающие президента РФ Владимира Путина или «ненормальные» люди могут считать, что российский лидер блефует, говоря о применении всего арсенала оружия для защиты территории России. Об этом Вучич заявил в ходе своего последнего выступления. «Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуются, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете, или вы ненормальные», — подчеркнул Вучич. Его слова приводит издание Novimagazin. Кроме того, сербский лидер упомянул, что лично хорошо знаком с Владимиром Путиным и призвал прислушаться к его словам. Он выразил уверенность в том, что российский лидер не станет медлить с ответными мерами в случае угрозы для России. В октябре Вучич и Путин впервые созвонились спустя два с половиной года. Во время разговора они обсудили ход специальной военной операции на Украине. Сербский лидер призвал Россию прекратить огонь и заключить перемирие. Однако поддержки от президента РФ он так и не получил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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