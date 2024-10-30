Вучич передал слова Путина по поводу прекращения огня на территории Украины

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Вучич призвал к прекращению огня между Россией и Украиной
Вучич призвал к прекращению огня между Россией и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным предложил идею о прекращении огня на Украине, однако не получил поддержки от российской стороны. Об этом Вучич сообщил в интервью агентству Bloomberg.

«Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», — привел слова Путина Вучич. Такой ответ он получил на вопрос о разрешении конфликта на Украине. Его слова передает агентство Bloomberg

Также Вучич упомянул, что звонок Путину был связан с неучастием президента Сербии на саммите БРИКС в Казани, где Сербию представляли члены правительства. В ходе разговора он выразил мнение о необходимости добиться перемирия между Россией и Украиной для достижения долгосрочного мирного решения конфликта.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Владимира Путина и Александра Вучича в рамках саммита БРИКС. Они обсудили текущую ситуацию специальной военной операции на территории Украины. В официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля, указывается, что российский лидер поделился своими оценками по поводу развития событий специальной военной операции.

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Президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным предложил идею о прекращении огня на Украине, однако не получил поддержки от российской стороны. Об этом Вучич сообщил в интервью агентству Bloomberg. «Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», — привел слова Путина Вучич. Такой ответ он получил на вопрос о разрешении конфликта на Украине. Его слова передает агентство Bloomberg.  Также Вучич упомянул, что звонок Путину был связан с неучастием президента Сербии на саммите БРИКС в Казани, где Сербию представляли члены правительства. В ходе разговора он выразил мнение о необходимости добиться перемирия между Россией и Украиной для достижения долгосрочного мирного решения конфликта. Ранее сообщалось о телефонном разговоре Владимира Путина и Александра Вучича в рамках саммита БРИКС. Они обсудили текущую ситуацию специальной военной операции на территории Украины. В официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля, указывается, что российский лидер поделился своими оценками по поводу развития событий специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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