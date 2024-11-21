«Не взрывай нас из-за этой гниды»: американцы обратились к Путину

На своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) американский диджей Фрэнки Катласс сделал репост видео, в котором житель США извиняется перед президентом РФ Владимиром Путиным за действующее руководство страны, а также просит «не взрывать Америку» и дождаться прихода к власти Дональда Трампа. Многие пользователи в комментариях выразили поддержку и согласились с его словами.
«Прошу прощения, мистер Владимир Путин! Я прошу у тебя всего пару секунд твоего времени. Нас самих от него [от Джо Байдена] тошнит! Пожалуйста, не взрывай нас из-за этой гниды!», — говорится в видеоролике, который активно разошелся в американским соцсетям. Кроме того, житель США также предложил Путину в шутку свою цепочку и 20 долларов. Он также призвал мужское население Америки сброситься деньгами и купить президенту РФ что-нибудь «путевое».
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