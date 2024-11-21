Больше половины россиян используют VPN

Vox Populi: 60% россиян подключаются к VPN для обхода блокировок в Интернете
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежь используют VPN-сервисы для общения в запрещенных в Росси соцсетях
Молодежь используют VPN-сервисы для общения в запрещенных в Росси соцсетях Фото:

Около 60% россиян используют VPN-сервисы для обхода блокировок. Чаще всего ими пользуется молодежь от 18 до 24 лет для проведения досуга в социальных сетях. В то время, как старшее поколение больше заботится о безопасности и конфиденциальности.

«Больше половины (51%) респондентов от 18 до 24 лет используют VPN ради доступа к заблокированным соцсетям. А вот старшее поколение, от 55 лет и старше, в целом больше по выборке заботится о безопасности и конфиденциальности», — говорится в результатах опроса. Их приводит URA.RU аналитическое агентство Vox Populi. Кроме того, 11% пользователей акцентируют внимание на защите данных, а 8% используют VPN для учебы или работы. 

Из результатов опроса также следует, что 61% респондентов в возрасте 18-34 лет не собираются отказываться от VPN-сервисов в ближайшее время, а 18% готовы от него отказаться насовсем. В основном это представители старшего поколения. Кроме того, 87% пользователей предпочитают бесплатные VPN-сервисы, тогда как только 10% готовы платить за безопасность и дополнительные функции.

С 30 ноября по 1 сентября 2029 год Роскомнадзор запретит распространять научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение составит только информация о VPN, предназначенных для обеспечения защищенного удаленного доступа. 

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Около 60% россиян используют VPN-сервисы для обхода блокировок. Чаще всего ими пользуется молодежь от 18 до 24 лет для проведения досуга в социальных сетях. В то время, как старшее поколение больше заботится о безопасности и конфиденциальности. «Больше половины (51%) респондентов от 18 до 24 лет используют VPN ради доступа к заблокированным соцсетям. А вот старшее поколение, от 55 лет и старше, в целом больше по выборке заботится о безопасности и конфиденциальности», — говорится в результатах опроса. Их приводит URA.RU аналитическое агентство Vox Populi.  Кроме того, 11% пользователей акцентируют внимание на защите данных, а 8% используют VPN для учебы или работы.  Из результатов опроса также следует, что 61% респондентов в возрасте 18-34 лет не собираются отказываться от VPN-сервисов в ближайшее время, а 18% готовы от него отказаться насовсем. В основном это представители старшего поколения. Кроме того, 87% пользователей предпочитают бесплатные VPN-сервисы, тогда как только 10% готовы платить за безопасность и дополнительные функции. С 30 ноября по 1 сентября 2029 год Роскомнадзор запретит распространять научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение составит только информация о VPN, предназначенных для обеспечения защищенного удаленного доступа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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