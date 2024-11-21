Роскомнадзор запретил информацию о VPN-сервисах

С 30 ноября по 1 сентября 2029 года в России будет запрещено распространять научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение составит только информация о VPN, предназначенных для обеспечения защищенного удаленного доступа.
«Таким образом, должна признаваться запрещенной также научная, научно-техническая информация, описывающая способы создания, устройства VPN-сервисов, целью которых является предоставление лицам доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ», — указывается в приказе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Его приводит «Интерфакс».
Отмечается, что исключение составит только информация о VPN, предназначенных для обеспечения защищенного удаленного доступа. Этими сервисами активно пользуются государственные органы, органы местного самоуправления и коммерческие предприятия для защиты конфиденциальной информации и предотвращения утечек.
В 2024 году РКН заблокировал 197 VPN-сервисов, используемых для обхода блокировок и нарушающих законодательство РФ. В рамках обеспечения безопасности также было заблокировано 135 вредоносных приложений, передает деловое издание «Взгляд».
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