21 ноября 2024

Семьям бойцов СВО из ХМАО будут предоставлять бесплатную няню

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО проработают инициативу по востребованной мере поддержки семьям бойцов СВО
В ХМАО проработают инициативу по востребованной мере поддержки семьям бойцов СВО Фото:

В ХМАО могут появиться бесплатные няни для семей бойцов СВО. С такой инициативой выступила секретарь первичного отделения «Единой России» №37 из Нефтеюганска Елена Башмакова. По задумке, соцработник, имеющий специальное образование, должен будет приходить к югорчанкам на 2-3 часа два раза в неделю, чтобы они смогли уделить время бытовым вопросам.

«Это должен быть специально обученный, с медицинским образованием социальный работник, который на 2-3 часа два раза в неделю будет приходить к семьям участников СВО… Такая работа уже ведётся в некоторых других регионах. Поэтому надеюсь, что она найдёт поддержку и у нас, в Югре», — предложила Башмакова во время конференции ЕР.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук идею поддержал. Он сказал, что это еще одна востребованная мера поддержки, поэтому она будет проработана. К реализации собираются подключить фонд «Защитники Отечества» и социальные службы.

Ранее URA.RU писало, что отделение Ханты-Мансийского автономного округа партии «Единая Россия» в 2024 году в четыре раза увеличило отправки гуманитарной помощи, по сравнению с 2022 годом. Так от ЕР из региона в зону СВО, освобожденные территории и Курскую область было направлено 800 тонн груза.

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В ХМАО могут появиться бесплатные няни для семей бойцов СВО. С такой инициативой выступила секретарь первичного отделения «Единой России» №37 из Нефтеюганска Елена Башмакова. По задумке, соцработник, имеющий специальное образование, должен будет приходить к югорчанкам на 2-3 часа два раза в неделю, чтобы они смогли уделить время бытовым вопросам. «Это должен быть специально обученный, с медицинским образованием социальный работник, который на 2-3 часа два раза в неделю будет приходить к семьям участников СВО… Такая работа уже ведётся в некоторых других регионах. Поэтому надеюсь, что она найдёт поддержку и у нас, в Югре», — предложила Башмакова во время конференции ЕР. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук идею поддержал. Он сказал, что это еще одна востребованная мера поддержки, поэтому она будет проработана. К реализации собираются подключить фонд «Защитники Отечества» и социальные службы. Ранее URA.RU писало, что отделение Ханты-Мансийского автономного округа партии «Единая Россия» в 2024 году в четыре раза увеличило отправки гуманитарной помощи, по сравнению с 2022 годом. Так от ЕР из региона в зону СВО, освобожденные территории и Курскую область было направлено 800 тонн груза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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