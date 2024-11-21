Семьям бойцов СВО из ХМАО будут предоставлять бесплатную няню

В ХМАО могут появиться бесплатные няни для семей бойцов СВО. С такой инициативой выступила секретарь первичного отделения «Единой России» №37 из Нефтеюганска Елена Башмакова. По задумке, соцработник, имеющий специальное образование, должен будет приходить к югорчанкам на 2-3 часа два раза в неделю, чтобы они смогли уделить время бытовым вопросам.
«Это должен быть специально обученный, с медицинским образованием социальный работник, который на 2-3 часа два раза в неделю будет приходить к семьям участников СВО… Такая работа уже ведётся в некоторых других регионах. Поэтому надеюсь, что она найдёт поддержку и у нас, в Югре», — предложила Башмакова во время конференции ЕР.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук идею поддержал. Он сказал, что это еще одна востребованная мера поддержки, поэтому она будет проработана. К реализации собираются подключить фонд «Защитники Отечества» и социальные службы.
Ранее URA.RU писало, что отделение Ханты-Мансийского автономного округа партии «Единая Россия» в 2024 году в четыре раза увеличило отправки гуманитарной помощи, по сравнению с 2022 годом. Так от ЕР из региона в зону СВО, освобожденные территории и Курскую область было направлено 800 тонн груза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!