Baza: на территории «Роскосмоса» нашли производство снюса

На территории завода «Роскосмоса», на котором производят космические аппараты и артиллерийские установки, нашли лабораторию по производству снюса (жевательный табак, продажа которого карается штрафов, — прим.ред.). Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Спецслужбы во время рейда обнаружили на одном из секторов завода лабораторию по производству снюса», — передает telegram-канал. Уточняется, что во время обысков правоохранительные органы изъяли 65 свертков и пакетов с неизвестными веществами.
Также telegam-канал сообщает, что 20 ноября в Петербурге на территории завода «Арсенал», входящего в корпорацию «Роскосмоса», проходили проверочные миграционные мероприятия, во время которых спецслужбы обнаружили у одного из работников предмет, похожий на гранату. После осмотра оказалось, что это был муляж.
URA.RU направило запрос в Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации материала ответа не поступило.
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