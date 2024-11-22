Baza: на территории «Роскосмоса» нашли производство снюса

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Лабораторию по производству снюса нашли во время рейда
Лабораторию по производству снюса нашли во время рейда Фото:

На территории завода «Роскосмоса», на котором производят космические аппараты и артиллерийские установки, нашли лабораторию по производству снюса (жевательный табак, продажа которого карается штрафов, — прим.ред.). Об этом сообщает telegram-канал Baza. 

«Спецслужбы во время рейда обнаружили на одном из секторов завода лабораторию по производству снюса», — передает telegram-канал. Уточняется, что во время обысков правоохранительные органы изъяли 65 свертков и пакетов с неизвестными веществами.

Также telegam-канал сообщает, что 20 ноября в Петербурге на территории завода «Арсенал», входящего в корпорацию «Роскосмоса», проходили проверочные миграционные мероприятия, во время которых спецслужбы обнаружили у одного из работников предмет, похожий на гранату. После осмотра оказалось, что это был муляж.

URA.RU направило запрос в Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации материала ответа не поступило.

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На территории завода «Роскосмоса», на котором производят космические аппараты и артиллерийские установки, нашли лабораторию по производству снюса (жевательный табак, продажа которого карается штрафов, — прим.ред.). Об этом сообщает telegram-канал Baza.  «Спецслужбы во время рейда обнаружили на одном из секторов завода лабораторию по производству снюса», — передает telegram-канал. Уточняется, что во время обысков правоохранительные органы изъяли 65 свертков и пакетов с неизвестными веществами. Также telegam-канал сообщает, что 20 ноября в Петербурге на территории завода «Арсенал», входящего в корпорацию «Роскосмоса», проходили проверочные миграционные мероприятия, во время которых спецслужбы обнаружили у одного из работников предмет, похожий на гранату. После осмотра оказалось, что это был муляж. URA.RU направило запрос в Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации материала ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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