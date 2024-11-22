Красота от здоровья: врач рассказала, как лечить дерматит

СберЗдоровье: дерматит нельзя вылечить, но можно облегчить симптомы
© Служба новостей «URA.RU»
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Диагноз устанавливается на основании общего осмотра, симптомов, а также истории жизни и заболевания пациента Фото:

Атопический дерматит нельзя полностью вылечить, однако терапия помогает облегчить симптомы. Как это сделать, с URA.RU поделилась врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Шатилова.

«Базовая терапия является обязательной и постоянной для человека с любой формой и степенью тяжести атопического дерматита, вне зависимости от сезона. Она предусматривает регулярное использование эмолентов, содержащих в составе церамиды — косметических средств для кожи, которые увлажняют и восстанавливают ее барьерные функции», — рассказала врач.

Она также отметила, что полному лечению дерматит не подлежит, поэтому терапия направлена на облегчение симптомов. При этом существует вторая форма терапии — лечебная. Она используется в период обострения болезни и подразумевает применение гормональных либо негормональных противовоспалительных кремов и при необходимости системную терапию лекарствами — группы препаратов подбираются в каждом случае индивидуально.

В целях профилактики врач рекомендует выбирать специальные средства для чувствительной кожи в виде крем-мыла, масла, геля или пенки. Ежедневный душ следует ограничить до 15 минут — вода должна быть теплой, при этом желательно избегать использования мочалки и скраба. После водных процедур на кожу необходимо наносить эмоленты. Также рекомендовано отказаться от использования одежды из грубой или шерстяной ткани, а при мытье посуды с использованием моющих средств надевать перчатки.

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Атопический дерматит нельзя полностью вылечить, однако терапия помогает облегчить симптомы. Как это сделать, с URA.RU поделилась врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Шатилова. «Базовая терапия является обязательной и постоянной для человека с любой формой и степенью тяжести атопического дерматита, вне зависимости от сезона. Она предусматривает регулярное использование эмолентов, содержащих в составе церамиды — косметических средств для кожи, которые увлажняют и восстанавливают ее барьерные функции», — рассказала врач. Она также отметила, что полному лечению дерматит не подлежит, поэтому терапия направлена на облегчение симптомов. При этом существует вторая форма терапии — лечебная. Она используется в период обострения болезни и подразумевает применение гормональных либо негормональных противовоспалительных кремов и при необходимости системную терапию лекарствами — группы препаратов подбираются в каждом случае индивидуально. В целях профилактики врач рекомендует выбирать специальные средства для чувствительной кожи в виде крем-мыла, масла, геля или пенки. Ежедневный душ следует ограничить до 15 минут — вода должна быть теплой, при этом желательно избегать использования мочалки и скраба. После водных процедур на кожу необходимо наносить эмоленты. Также рекомендовано отказаться от использования одежды из грубой или шерстяной ткани, а при мытье посуды с использованием моющих средств надевать перчатки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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