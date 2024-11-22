Пьяные подростки повредили железнодорожный переезд под Челябинском

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Пресс-тур на Челябинский цинковый завод. Челябинск, знак, стоп, переезд железнодорожный
Подростки повредили кабельный ящик на переезде Фото:

Трое пьяных подростков повредили кабельный ящик на перегоне станций «Межозерная — Чурилово» (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, всех подростков оперативно установили, с ними проведена беседа. В отношении их родителей составлены административные протоколы.

«В тот день подростки 2008, 2009 и 2010 годов рождения распивали на даче родителей одного из них в поселке Чурилово крепкий алкоголь, бутылку которого им услужливо купил взрослый прохожий. Навеселе подростки отправились пешком домой. Шагая вдоль железнодорожных путей, приятели с силой дернули за провод, идущий из кабельного ящика, не особо задумываясь при этом о последствиях», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Двоих из компании полицейские задержали неподалеку от перегона. Еще один успел сбежать домой, но и его нашли. С подростками провели профилактическую беседу, на их родителей составили административные протоколы. Самого старшего из компании также привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

«Всех троих приятелей поставили на учет в районных ОВД по местам их жительства. А информацию о случившемся направили в школы, где обучаются мальчики, для организации дополнительной профилактической работы», — отметили в пресс-службе ведомства.

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Трое пьяных подростков повредили кабельный ящик на перегоне станций «Межозерная — Чурилово» (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, всех подростков оперативно установили, с ними проведена беседа. В отношении их родителей составлены административные протоколы. «В тот день подростки 2008, 2009 и 2010 годов рождения распивали на даче родителей одного из них в поселке Чурилово крепкий алкоголь, бутылку которого им услужливо купил взрослый прохожий. Навеселе подростки отправились пешком домой. Шагая вдоль железнодорожных путей, приятели с силой дернули за провод, идущий из кабельного ящика, не особо задумываясь при этом о последствиях», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Двоих из компании полицейские задержали неподалеку от перегона. Еще один успел сбежать домой, но и его нашли. С подростками провели профилактическую беседу, на их родителей составили административные протоколы. Самого старшего из компании также привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах. «Всех троих приятелей поставили на учет в районных ОВД по местам их жительства. А информацию о случившемся направили в школы, где обучаются мальчики, для организации дополнительной профилактической работы», — отметили в пресс-службе ведомства.
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