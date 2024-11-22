В Курской области машина с супружеской парой подорвалась на мине

22 ноября 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Автомобиль наехал на взрывное устройство, заявил Смирнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области в Рыльском районе легковой автомобиль, в котором находилась супружеская пара, подорвался на мине. Женщина скончалась, мужчина получил травмы. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов. «Гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство», — написал Смирнов в своем telegram-канале . Он добавил, что женщина погибла на месте, водитель получил ранения Его доставили в Рыльскую ЦРБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области в Рыльском районе легковой автомобиль, в котором находилась супружеская пара, подорвался на мине. Женщина скончалась, мужчина получил травмы. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов. «Гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что женщина погибла на месте, водитель получил ранения Его доставили в Рыльскую ЦРБ.