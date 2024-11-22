В Курской области машина с супружеской парой подорвалась на мине

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Автомобиль наехал на взрывное устройство, заявил Смирнов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области в Рыльском районе легковой автомобиль, в котором находилась супружеская пара, подорвался на мине. Женщина скончалась, мужчина получил травмы. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов.

«Гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что женщина погибла на месте, водитель получил ранения Его доставили в Рыльскую ЦРБ.

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В Курской области в Рыльском районе легковой автомобиль, в котором находилась супружеская пара, подорвался на мине. Женщина скончалась, мужчина получил травмы. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов. «Гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что женщина погибла на месте, водитель получил ранения Его доставили в Рыльскую ЦРБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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