В Курской области машина с супружеской парой подорвалась на мине

Автомобиль наехал на взрывное устройство, заявил Смирнов
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курской области в Рыльском районе легковой автомобиль, в котором находилась супружеская пара, подорвался на мине. Женщина скончалась, мужчина получил травмы. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов.
«Гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство», — написал Смирнов в своем
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