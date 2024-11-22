На ЕКАД выстроилась пробка из-за массовой аварии. Видео

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Миллер и самокаты. Тюмень, гибдд, дпс
На трассе столкнулись три машины (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге вечером 22 ноября образовался затор из-за аварии с тремя автомобилями. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На ЕКАД в сторону Челябинска авария. Три машины столкнулись на первом мосту и заняли одну полосу. Движение на участке затруднено», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что заявка по факту ДТП отсутствует.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге вечером 22 ноября образовался затор из-за аварии с тремя автомобилями. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На ЕКАД в сторону Челябинска авария. Три машины столкнулись на первом мосту и заняли одну полосу. Движение на участке затруднено», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что заявка по факту ДТП отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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