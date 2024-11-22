На трассе столкнулись три машины (архивное фото)
На Екатеринбургской кольцевой автодороге вечером 22 ноября образовался затор из-за аварии с тремя автомобилями. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На ЕКАД в сторону Челябинска авария. Три машины столкнулись на первом мосту и заняли одну полосу. Движение на участке затруднено», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что заявка по факту ДТП отсутствует.
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