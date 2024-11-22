Курганский перевозчик начал охоту на безбилетников

В Кургане сотрудники перевозчика «Зауралтранссервис» начали проверки оплаты проезда пассажирами. Об этом сообщила инспектор отдела кадров компании Нина Устиловская.
«ООО „Зауралтранссервис“ведет контроль за работой своих автобусов с выездом на линию. Проводятся проверки оплаты проезда пассажирами и работа кондукторов», — рассказала Устиловская. Ее слова опубликованы в telegram-канале «Город Курган».
Контроль оплаты проезда в автобусах проводят не только перевозчики, но и уполномоченные сотрудники органа власти. В мэрии Кургана добавили, что на безбилетников представители власти могут составить протокол. Наказанием для «зайцев» является штраф.
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