Курганский перевозчик начал охоту на безбилетников

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Ведется контроль за оплатой проезда в автобусах
Ведется контроль за оплатой проезда в автобусах Фото:

В Кургане сотрудники перевозчика «Зауралтранссервис» начали проверки оплаты проезда пассажирами. Об этом сообщила инспектор отдела кадров компании Нина Устиловская.

«ООО „Зауралтранссервис“ведет контроль за работой своих автобусов с выездом на линию. Проводятся проверки оплаты проезда пассажирами и работа кондукторов», — рассказала Устиловская. Ее слова опубликованы в telegram-канале «Город Курган».

Контроль оплаты проезда в автобусах проводят не только перевозчики, но и уполномоченные сотрудники органа власти. В мэрии Кургана добавили, что на безбилетников представители власти могут составить протокол. Наказанием для «зайцев» является штраф.

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В Кургане сотрудники перевозчика «Зауралтранссервис» начали проверки оплаты проезда пассажирами. Об этом сообщила инспектор отдела кадров компании Нина Устиловская. «ООО „Зауралтранссервис“ведет контроль за работой своих автобусов с выездом на линию. Проводятся проверки оплаты проезда пассажирами и работа кондукторов», — рассказала Устиловская. Ее слова опубликованы в telegram-канале «Город Курган». Контроль оплаты проезда в автобусах проводят не только перевозчики, но и уполномоченные сотрудники органа власти. В мэрии Кургана добавили, что на безбилетников представители власти могут составить протокол. Наказанием для «зайцев» является штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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