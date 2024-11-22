В ХМАО двое дебоширов устроили стрельбу из окон авто. Видео

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Сотрудники полиции уже разыскивают стрелявших из окон авто в Сургуте
Сотрудники полиции уже разыскивают стрелявших из окон авто в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 22 ноября двое мужчин, катаясь по проспекту Мира, стреляли из окон авто и громко слушали музыку. Кадры своих небезопасных развлечений они разместили в соцсети.

«Ночью двое молодых людей катались по проспекту Мира. Они постреляли из пистолета в окно, танцевали и слушали громко музыку», — сообщили в telegram-канале «К-Информ» подписчики.

По данным в соцсети, таким поведением мужчины отметили окончание рабочей смены. В окружном Управлении МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что заинтересовались инцидентом. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают дебоширов. «Зарегистрировали, принимаем меры к задержанию», — уточнили в ведомстве.

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В Сургуте (ХМАО) в ночь на 22 ноября двое мужчин, катаясь по проспекту Мира, стреляли из окон авто и громко слушали музыку. Кадры своих небезопасных развлечений они разместили в соцсети. «Ночью двое молодых людей катались по проспекту Мира. Они постреляли из пистолета в окно, танцевали и слушали громко музыку», — сообщили в telegram-канале «К-Информ» подписчики. По данным в соцсети, таким поведением мужчины отметили окончание рабочей смены. В окружном Управлении МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что заинтересовались инцидентом. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают дебоширов. «Зарегистрировали, принимаем меры к задержанию», — уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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