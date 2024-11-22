В Сургуте (ХМАО) в ночь на 22 ноября двое мужчин, катаясь по проспекту Мира, стреляли из окон авто и громко слушали музыку. Кадры своих небезопасных развлечений они разместили в соцсети.
«Ночью двое молодых людей катались по проспекту Мира. Они постреляли из пистолета в окно, танцевали и слушали громко музыку», — сообщили в telegram-канале «К-Информ» подписчики.
По данным в соцсети, таким поведением мужчины отметили окончание рабочей смены. В окружном Управлении МВД корреспонденту URA.RU сообщили, что заинтересовались инцидентом. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают дебоширов. «Зарегистрировали, принимаем меры к задержанию», — уточнили в ведомстве.
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