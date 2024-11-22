22 ноября 2024

Житель Петербурга сорвал чеку с боевой гранаты в кафе с посетителями

Ирина Волк: в Петербурге обезвредили угрожавшего взорвать гранату в кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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Предмет в руке мужчины оказался ручной гранатой Ф-1
Предмет в руке мужчины оказался ручной гранатой Ф-1 Фото:

В Санкт-Петербурге житель дома во Фрунзенском районе зашел в кафе, расположенное в его доме, сорвал чеку с боевой гранаты и угрожал взорвать заведение. Затем мужчина сам позвонил в полицию и начал угрожать взрывом. На место прибыли патрульные, которые убедили злоумышленника отдать гранату. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Фрунзенскому району старший сержант полиции Георгий Исаков и прапорщик полиции Михаил Смирнов. Они мгновенно оценили обстановку и приняли решение эвакуировать посетителей. Затем полицейские приблизились к мужчине и, отвлекая внимание, зафиксировали его руку с опасным предметом», — рассказала Волк в своем telegram-канале.

По ее словам, патрульные убедили петербуржца отдать гранату, которую затем поместили под специальное устройство. Граната была идентифицирована взрывотехниками и отправлена на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Петербуржец был доставлен в отдел, где стало известно, что он является жителем дома, в котором располагается кафе.

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В Санкт-Петербурге житель дома во Фрунзенском районе зашел в кафе, расположенное в его доме, сорвал чеку с боевой гранаты и угрожал взорвать заведение. Затем мужчина сам позвонил в полицию и начал угрожать взрывом. На место прибыли патрульные, которые убедили злоумышленника отдать гранату. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Фрунзенскому району старший сержант полиции Георгий Исаков и прапорщик полиции Михаил Смирнов. Они мгновенно оценили обстановку и приняли решение эвакуировать посетителей. Затем полицейские приблизились к мужчине и, отвлекая внимание, зафиксировали его руку с опасным предметом», — рассказала Волк в своем telegram-канале. По ее словам, патрульные убедили петербуржца отдать гранату, которую затем поместили под специальное устройство. Граната была идентифицирована взрывотехниками и отправлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Петербуржец был доставлен в отдел, где стало известно, что он является жителем дома, в котором располагается кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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