В Свердловской области на трассе «Кушва — Нижняя Тура» водитель Ford Explorer сбил насмерть двух подростков на велосипедах во время неудачного обгона. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.
«Водитель Ford Explorer, двигаясь в сторону города Кушва, при совершении обгона, в нарушение ПДД, не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для маневра расстоянии, вследствие чего допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов, двигавшихся навстречу движению, по правому краю проезжей части, после чего съехал в левый кювет. В результате ДТП велосипедисты, юноши 16 и 17 лет, местные жители, получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Виновником аварии оказался 49-летний житель Кушвы со стажем 24 года, которого штрафовали 28 раз. Он был трезв. По словам водителя внедорожника, он не заметил велосипедистов из-за того, что было темно.
На место аварии прибыл врио начальника областной Госавтоинспекции Дмитрий Кузнецов. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
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