22 ноября 2024

В Свердловской области внедорожник насмерть снес подростков на велосипедах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедисты ехали по обочине перед тем, как их сбила машина (архивное фото)
Велосипедисты ехали по обочине перед тем, как их сбила машина (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на трассе «Кушва — Нижняя Тура» водитель Ford Explorer сбил насмерть двух подростков на велосипедах во время неудачного обгона. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

«Водитель Ford Explorer, двигаясь в сторону города Кушва, при совершении обгона, в нарушение ПДД, не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для маневра расстоянии, вследствие чего допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов, двигавшихся навстречу движению, по правому краю проезжей части, после чего съехал в левый кювет. В результате ДТП велосипедисты, юноши 16 и 17 лет, местные жители, получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Виновником аварии оказался 49-летний житель Кушвы со стажем 24 года, которого штрафовали 28 раз. Он был трезв. По словам водителя внедорожника, он не заметил велосипедистов из-за того, что было темно. 

На место аварии прибыл врио начальника областной Госавтоинспекции Дмитрий Кузнецов. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Сотрудники ГАИ прибыли на место аварии
Сотрудники ГАИ прибыли на место аварии
Фото:
Погибшими велосипедистами были подростки в возрасте 16 и 17 лет
Погибшими велосипедистами были подростки в возрасте 16 и 17 лет
Фото:

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В Свердловской области на трассе «Кушва — Нижняя Тура» водитель Ford Explorer сбил насмерть двух подростков на велосипедах во время неудачного обгона. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. «Водитель Ford Explorer, двигаясь в сторону города Кушва, при совершении обгона, в нарушение ПДД, не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для маневра расстоянии, вследствие чего допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов, двигавшихся навстречу движению, по правому краю проезжей части, после чего съехал в левый кювет. В результате ДТП велосипедисты, юноши 16 и 17 лет, местные жители, получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении. Виновником аварии оказался 49-летний житель Кушвы со стажем 24 года, которого штрафовали 28 раз. Он был трезв. По словам водителя внедорожника, он не заметил велосипедистов из-за того, что было темно.  На место аварии прибыл врио начальника областной Госавтоинспекции Дмитрий Кузнецов. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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