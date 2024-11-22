Аналитики назвали самые высокооплачиваемые подработки в ХМАО

В ХМАО соискателям, которые ищут дополнительный заработок, подойдут вакансии с неполным днём, свободным или гибким графиком. По данным аналитиков «Авито Работы» допдоход на некоторых позициях может достигать 12 000 за смену.
«Заработок от 5 000 до 12 000 рублей за смену предлагают курьеру в Сургуте, доставляющему заказы на велосипеде или пешком. Ему предлагают работать по 8-12 часов в дневные смены и по шесть часов в вечернее время. Работодатель обещает организовать ограниченный радиус доставки и выплачивать зарплату на следующий день после смены», — сообщили аналитики URA.RU в подборке вакансий.
От 1 200 рублей в час готовы платить аниматору в агентстве по организации детских праздников Нижневартовска. Компания примет в команду даже новичка старше 16 лет и научит его всему необходимому. Кандидат должен быть активным, творческим и коммуникабельным человеком.
Эксперты отметили, что в ХМАО 53% жителей за последний год хотя бы раз шли на подработку. В третьем квартале текущего года в округе работодатели стали предлагать вакансии с возможностью подработки на 36% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Временные рабочие места наиболее часто предлагают в продажах, логистике и администрировании.
Нефтяные компании в Ханты-Мансийском автономном округе готовы платить сотрудникам без опыта работы зарплату в 200 тысяч рублей. На такие позиции предприятия ищут машинистов и мотористов.
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