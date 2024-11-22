22 ноября 2024

Макс Фадеев рассказал, каким будет первый сингл обновленной группы SEREBRO

Макс Фадеев: форма у первого сингла SEREBRO будет сильно нестандартной
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, микрофон
Первый сингл выйдет 29 ноября Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, рассказал, что решил сделать новый сингл группы SEREBRO таким, чтобы от него не устали. По его словам, форма у песни будет сильно нестандартной. Об этом Фадеев сообщил в своих соцсетях.

«Группа позволяет внутри себя экспериментировать в разные стороны. Я поймал себя на мысли, что я переключаю, когда что-то смотрю или слушаю. В наше время концентрация внимания минимальна, поэтому это тот самый эффект, когда ты даешь человеку не устать. По этому принципу я решил сделать нашу песню. Это как будто ролик из нескольких произведений, форма у нее нестандартная сильно. В этом есть некая форма нового изложения, потому что мир и ощущения ускоряются, песня сжимается», — рассказал Фадеев в видео, опубликованном в его telegram-канале.

Ранее Максим Фадеев заявил о релизе первого сингла «Song #2». Он назначен на 29 ноября. Продюсер рассказал, что ему очень нелегко далось решение возобновить проект.

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, рассказал, что решил сделать новый сингл группы SEREBRO таким, чтобы от него не устали. По его словам, форма у песни будет сильно нестандартной. Об этом Фадеев сообщил в своих соцсетях. «Группа позволяет внутри себя экспериментировать в разные стороны. Я поймал себя на мысли, что я переключаю, когда что-то смотрю или слушаю. В наше время концентрация внимания минимальна, поэтому это тот самый эффект, когда ты даешь человеку не устать. По этому принципу я решил сделать нашу песню. Это как будто ролик из нескольких произведений, форма у нее нестандартная сильно. В этом есть некая форма нового изложения, потому что мир и ощущения ускоряются, песня сжимается», — рассказал Фадеев в видео, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Максим Фадеев заявил о релизе первого сингла «Song #2». Он назначен на 29 ноября. Продюсер рассказал, что ему очень нелегко далось решение возобновить проект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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