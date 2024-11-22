Макс Фадеев рассказал, каким будет первый сингл обновленной группы SEREBRO

Макс Фадеев: форма у первого сингла SEREBRO будет сильно нестандартной

23 ноября 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Первый сингл выйдет 29 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, рассказал, что решил сделать новый сингл группы SEREBRO таким, чтобы от него не устали. По его словам, форма у песни будет сильно нестандартной. Об этом Фадеев сообщил в своих соцсетях. «Группа позволяет внутри себя экспериментировать в разные стороны. Я поймал себя на мысли, что я переключаю, когда что-то смотрю или слушаю. В наше время концентрация внимания минимальна, поэтому это тот самый эффект, когда ты даешь человеку не устать. По этому принципу я решил сделать нашу песню. Это как будто ролик из нескольких произведений, форма у нее нестандартная сильно. В этом есть некая форма нового изложения, потому что мир и ощущения ускоряются, песня сжимается», — рассказал Фадеев в видео, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Максим Фадеев заявил о релизе первого сингла «Song #2». Он назначен на 29 ноября. Продюсер рассказал, что ему очень нелегко далось решение возобновить проект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, рассказал, что решил сделать новый сингл группы SEREBRO таким, чтобы от него не устали. По его словам, форма у песни будет сильно нестандартной. Об этом Фадеев сообщил в своих соцсетях. «Группа позволяет внутри себя экспериментировать в разные стороны. Я поймал себя на мысли, что я переключаю, когда что-то смотрю или слушаю. В наше время концентрация внимания минимальна, поэтому это тот самый эффект, когда ты даешь человеку не устать. По этому принципу я решил сделать нашу песню. Это как будто ролик из нескольких произведений, форма у нее нестандартная сильно. В этом есть некая форма нового изложения, потому что мир и ощущения ускоряются, песня сжимается», — рассказал Фадеев в видео, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Максим Фадеев заявил о релизе первого сингла «Song #2». Он назначен на 29 ноября. Продюсер рассказал, что ему очень нелегко далось решение возобновить проект.