До Земли дошла ударная волна от столкновения галактик: как часто такое происходит, последствия удара

Британские астрономы зафиксировали одну из мощнейших ударных волн в истории
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Галактика NGC 7318b столкнулась с четырьмя соседями
Галактика NGC 7318b столкнулась с четырьмя соседями Фото:

До земли дошла одна из мощнейших ударных звуковых волн в истории, которая достигла Земли из космического пространства. Согласно исследованию британских астрономов, опубликованному в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, причиной стало столкновение галактики NGC 7318b с четырьмя соседями. Что такое столкновение галактик и каковы его последствия — в материале URA.RU.

Что это за галактика

Галактическая группа Квинтет Стефана, состоящая из пяти галактик, находится в созвездии Пегас и удалена от Солнечной системы на 280 миллионов световых лет. Эту группу галактик в 1877 году открыл французский астроном Эдуард Жан-Мари Стефан в Марсельской обсерватории.

Между собой взаимодействуют четыре из пяти галактик этой группы. В частности, было зафиксировано столкновение галактик NGC 7318B и NGC 7318A, в результате которого возник молекулярный водоворот, ставший одним из наиболее интенсивных мест образования этого явления. Ученые отмечают, что исследование этих процессов может дать представление о ранней стадии развития Вселенной, около 10 миллиардов лет назад.

Что такое столкновение галактик

Столкновение галактик является естественной частью их эволюции. Галактики удерживаются вместе благодаря силам притяжения и вращаются вокруг общего центра. Такое взаимодействие считается обычным явлением, особенно когда речь идет о столкновении большой галактики с меньшей спутниковой.

В некоторых случаях спутник приближается слишком близко к более крупной галактике, что приводит к его поглощению. Если орбиты спутника и гиганта пересекаются, это может закончиться слиянием, если не достаточно импульса для продолжения движения после столкновения. Однако термин «столкновение» астрономы считают неточным, учитывая крайне разреженное распределение материи в галактиках из-за чего столкновение между звездами или планетами крайне маловероятно.

Чем опасны такие столкновения

Взаимодействие галактик может спровоцировать звездообразование за счет формирования обширных водородных облаков, что ведет к гравитационным коллапсам. Также это приводит к ускоренному старению галактик по причине быстрого превращения газа в звезды. Астрофизики заявляют, что небесные тела внутри галактик, вероятно, не пострадают от столкновения из-за огромных расстояний между звездами.

Наибольшую опасность для Земли представляет потенциальное столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды, которое может произойти через 10 миллиардов лет с вероятностью 50%. Тем не менее, ученые уверяют, что хотя столкновение и способно значительно изменить структуру галактики, прямой угрозы для Земли оно не представляет.

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До земли дошла одна из мощнейших ударных звуковых волн в истории, которая достигла Земли из космического пространства. Согласно исследованию британских астрономов, опубликованному в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, причиной стало столкновение галактики NGC 7318b с четырьмя соседями. Что такое столкновение галактик и каковы его последствия — в материале URA.RU. Что это за галактика Галактическая группа Квинтет Стефана, состоящая из пяти галактик, находится в созвездии Пегас и удалена от Солнечной системы на 280 миллионов световых лет. Эту группу галактик в 1877 году открыл французский астроном Эдуард Жан-Мари Стефан в Марсельской обсерватории. Между собой взаимодействуют четыре из пяти галактик этой группы. В частности, было зафиксировано столкновение галактик NGC 7318B и NGC 7318A, в результате которого возник молекулярный водоворот, ставший одним из наиболее интенсивных мест образования этого явления. Ученые отмечают, что исследование этих процессов может дать представление о ранней стадии развития Вселенной, около 10 миллиардов лет назад. Что такое столкновение галактик Столкновение галактик является естественной частью их эволюции. Галактики удерживаются вместе благодаря силам притяжения и вращаются вокруг общего центра. Такое взаимодействие считается обычным явлением, особенно когда речь идет о столкновении большой галактики с меньшей спутниковой. В некоторых случаях спутник приближается слишком близко к более крупной галактике, что приводит к его поглощению. Если орбиты спутника и гиганта пересекаются, это может закончиться слиянием, если не достаточно импульса для продолжения движения после столкновения. Однако термин «столкновение» астрономы считают неточным, учитывая крайне разреженное распределение материи в галактиках из-за чего столкновение между звездами или планетами крайне маловероятно. Чем опасны такие столкновения Взаимодействие галактик может спровоцировать звездообразование за счет формирования обширных водородных облаков, что ведет к гравитационным коллапсам. Также это приводит к ускоренному старению галактик по причине быстрого превращения газа в звезды. Астрофизики заявляют, что небесные тела внутри галактик, вероятно, не пострадают от столкновения из-за огромных расстояний между звездами. Наибольшую опасность для Земли представляет потенциальное столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды, которое может произойти через 10 миллиардов лет с вероятностью 50%. Тем не менее, ученые уверяют, что хотя столкновение и способно значительно изменить структуру галактики, прямой угрозы для Земли оно не представляет.
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