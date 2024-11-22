22 ноября 2024

На Эльмаше нашли труп девушки с перерезанным горлом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
На месте происшествия работают силовики Фото:

В Екатеринбурге на улице Красных Командиров, 106 (микрорайон Эльмаш) нашли труп девушки с перерезанным горлом и ножевыми ранениями. Убийца скрылся с места преступления, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Тело девушки с перерезанным горлом и другими ножевыми ранениями нашли на Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге. Предполагаемый убийца скрылся на машине», — передает telegram-канал «Ural Mash» слова очевидцев.

На месте происшествия сейчас работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в городскую полицию и пресс-службу управления Следственного комитета по Свердловской области.

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В Екатеринбурге на улице Красных Командиров, 106 (микрорайон Эльмаш) нашли труп девушки с перерезанным горлом и ножевыми ранениями. Убийца скрылся с места преступления, сообщили очевидцы в соцсетях. «Тело девушки с перерезанным горлом и другими ножевыми ранениями нашли на Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге. Предполагаемый убийца скрылся на машине», — передает telegram-канал «Ural Mash» слова очевидцев. На месте происшествия сейчас работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в городскую полицию и пресс-службу управления Следственного комитета по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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