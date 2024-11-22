На Эльмаше нашли труп девушки с перерезанным горлом

В Екатеринбурге на улице Красных Командиров, 106 (микрорайон Эльмаш) нашли труп девушки с перерезанным горлом и ножевыми ранениями. Убийца скрылся с места преступления, сообщили очевидцы в соцсетях.
«Тело девушки с перерезанным горлом и другими ножевыми ранениями нашли на Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге. Предполагаемый убийца скрылся на машине», — передает telegram-канал «Ural Mash» слова очевидцев.
На месте происшествия сейчас работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в городскую полицию и пресс-службу управления Следственного комитета по Свердловской области.
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