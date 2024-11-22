Происшествия Криминал На Эльмаше нашли труп девушки с перерезанным горлом 23 ноября 2024 в 15:58 Размер текста - 17 + На месте происшествия работают силовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Красных Командиров, 106 (микрорайон Эльмаш) нашли труп девушки с перерезанным горлом и ножевыми ранениями. Убийца скрылся с места преступления, сообщили очевидцы в соцсетях. «Тело девушки с перерезанным горлом и другими ножевыми ранениями нашли на Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге. Предполагаемый убийца скрылся на машине», — передает telegram-канал «Ural Mash» слова очевидцев. На месте происшествия сейчас работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в городскую полицию и пресс-службу управления Следственного комитета по Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на улице Красных Командиров, 106 (микрорайон Эльмаш) нашли труп девушки с перерезанным горлом и ножевыми ранениями. Убийца скрылся с места преступления, сообщили очевидцы в соцсетях. «Тело девушки с перерезанным горлом и другими ножевыми ранениями нашли на Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге. Предполагаемый убийца скрылся на машине», — передает telegram-канал «Ural Mash» слова очевидцев. На месте происшествия сейчас работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в городскую полицию и пресс-службу управления Следственного комитета по Свердловской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям