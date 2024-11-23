Песков раскрыл некоторые подробности работы над «Орешником»

Информация о новых разработках в области вооружений в России остается никому неизвестной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», — подчеркнул Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, ответив на вопрос о предыдущей неизвестности разработки новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Видео с разговором опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором сообщил об успешных испытаниях новой ракеты средней дальности «Орешник». В ходе военных действий российские войска нанесли удар по одному из крупнейших промышленных объектов в городе Днепропетровск, заводу «Южмаш». Почему новую ракету назвали именно «Орешником» — в материале URA.RU.
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