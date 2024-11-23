Камила Валиева выступила в Екатеринбурге: яркие фото с уникального шоу

Знаменитая фигуристка Камила Валиева выступила в КРК «Уралец» в Екатеринбурге 23 ноября. Она сыграла ведущую роль в постановке не имеющего аналогов музыкально-театрального шоу на льду «История любви Шахерезады». Генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер — Татьяна Навка. Самые яркие фотографии и видео с шоу — в материале URA.RU.
Больше 1000 специалистов трудились над созданием проекта, для него было сшито 150 уникальных костюмов. Зрители увидели синтез фигурного катания, хореографии с восточным колоритом, масштабные видеопроекции и многое другое.
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