23 ноября 2024
22 ноября 2024

Камила Валиева выступила в Екатеринбурге: яркие фото с уникального шоу

Фигуристка Камила Валиева выступила в Екатеринбурге в шоу Татьяны Навки
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовое шоу "История любви Шахерезады" в КРК "Уралец". Екатеринбург , валиева камила
Камила Валиева сыграла в постановке ведущую роль Фото:

Знаменитая фигуристка Камила Валиева выступила в КРК «Уралец» в Екатеринбурге 23 ноября. Она сыграла ведущую роль в постановке не имеющего аналогов музыкально-театрального шоу на льду «История любви Шахерезады». Генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер — Татьяна Навка. Самые яркие фотографии и видео с шоу — в материале URA.RU.

Больше 1000 специалистов трудились над созданием проекта, для него было сшито 150 уникальных костюмов. Зрители увидели синтез фигурного катания, хореографии с восточным колоритом, масштабные видеопроекции и многое другое.

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Знаменитая фигуристка Камила Валиева выступила в КРК «Уралец» в Екатеринбурге 23 ноября. Она сыграла ведущую роль в постановке не имеющего аналогов музыкально-театрального шоу на льду «История любви Шахерезады». Генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер — Татьяна Навка. Самые яркие фотографии и видео с шоу — в материале URA.RU. Больше 1000 специалистов трудились над созданием проекта, для него было сшито 150 уникальных костюмов. Зрители увидели синтез фигурного катания, хореографии с восточным колоритом, масштабные видеопроекции и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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