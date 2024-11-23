Развлечения Культура Камила Валиева выступила в Екатеринбурге: яркие фото с уникального шоу Фигуристка Камила Валиева выступила в Екатеринбурге в шоу Татьяны Навки 24 ноября 2024 в 00:27 Размер текста - 17 + Камила Валиева сыграла в постановке ведущую роль Фото: Илья Московец © URA.RU Знаменитая фигуристка Камила Валиева выступила в КРК «Уралец» в Екатеринбурге 23 ноября. Она сыграла ведущую роль в постановке не имеющего аналогов музыкально-театрального шоу на льду «История любви Шахерезады». Генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер — Татьяна Навка. Самые яркие фотографии и видео с шоу — в материале URA.RU. Больше 1000 специалистов трудились над созданием проекта, для него было сшито 150 уникальных костюмов. Зрители увидели синтез фигурного катания, хореографии с восточным колоритом, масштабные видеопроекции и многое другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Знаменитая фигуристка Камила Валиева выступила в КРК «Уралец» в Екатеринбурге 23 ноября. Она сыграла ведущую роль в постановке не имеющего аналогов музыкально-театрального шоу на льду «История любви Шахерезады». Генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер — Татьяна Навка. Самые яркие фотографии и видео с шоу — в материале URA.RU. Больше 1000 специалистов трудились над созданием проекта, для него было сшито 150 уникальных костюмов. Зрители увидели синтез фигурного катания, хореографии с восточным колоритом, масштабные видеопроекции и многое другое. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям