23 ноября 2024

Подоляк неожиданно отреагировал на сообщения о ракете «Орешник»

Подоляк не поверил в существование ракеты «Орешник»
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Подоляк Михаил, stock
Ранее ракету «Орешник» применили в ответ на удары Киева Фото:

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг существование новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Нет никаких „Орешников“ в России», — подчеркнул Подоляк. Это заявление было сделано в ответ на сообщения о том, что ракета «Орешник» якобы была использована для удара по военному объекту в городе Днепр.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о ракете «Орешник» 21. Ее применили для ответного удара по объекту в Днепре после того, как украинская армия нанесла удары западными ракетами по Брянской области.

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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг существование новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет издание «Страна.ua». «Нет никаких „Орешников“ в России», — подчеркнул Подоляк. Это заявление было сделано в ответ на сообщения о том, что ракета «Орешник» якобы была использована для удара по военному объекту в городе Днепр. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о ракете «Орешник» 21. Ее применили для ответного удара по объекту в Днепре после того, как украинская армия нанесла удары западными ракетами по Брянской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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