Подоляк неожиданно отреагировал на сообщения о ракете «Орешник»

Подоляк не поверил в существование ракеты «Орешник»

24 ноября 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Ранее ракету «Орешник» применили в ответ на удары Киева Фото: Официальный сайт президента Украины Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг существование новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет издание «Страна.ua». «Нет никаких „Орешников“ в России», — подчеркнул Подоляк. Это заявление было сделано в ответ на сообщения о том, что ракета «Орешник» якобы была использована для удара по военному объекту в городе Днепр. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о ракете «Орешник» 21. Ее применили для ответного удара по объекту в Днепре после того, как украинская армия нанесла удары западными ракетами по Брянской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг существование новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет издание «Страна.ua». «Нет никаких „Орешников“ в России», — подчеркнул Подоляк. Это заявление было сделано в ответ на сообщения о том, что ракета «Орешник» якобы была использована для удара по военному объекту в городе Днепр. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о ракете «Орешник» 21. Ее применили для ответного удара по объекту в Днепре после того, как украинская армия нанесла удары западными ракетами по Брянской области.