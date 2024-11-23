Подоляк неожиданно отреагировал на сообщения о ракете «Орешник»

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг существование новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет издание «Страна.ua».
«Нет никаких „Орешников“ в России», — подчеркнул Подоляк. Это заявление было сделано в ответ на сообщения о том, что ракета «Орешник» якобы была использована для удара по военному объекту в городе Днепр.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о ракете «Орешник» 21. Ее применили для ответного удара по объекту в Днепре после того, как украинская армия нанесла удары западными ракетами по Брянской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.