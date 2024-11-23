«Истинный художник»: Путин поздравил Кустурицу с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил известного сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием. В своем поздравлении, которое зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова, глава государства выразил уважение к активной общественной деятельности Кустурицы и его вкладу в укрепление международных культурных связей.
«Уважаемый господин Кустурица! Сердечно поздравляю Вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник. Вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности», — отмечается в поздравлении. Путин также выразил восхищение многосторонними талантами Кустурицы, отметив его успехи в кинематографе, музыке и литературе.
Помимо творческой деятельности, Путин особо подчеркнул общественную позицию Кустурицы и его усилия по продвижению гуманитарных инициатив. «Особо отмечу Вашу активную общественную позицию, огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами», — говорится в поздравлении. Президент также пожелал Кустурице здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.
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