«Истинный художник»: Путин поздравил Кустурицу с 70-летием

Путин поздравил Кустурицу с 70-летием и отметил его вклад в культуру

24 ноября 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Путин выразил восхищение многосторонними талантами Кустурицы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил известного сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием. В своем поздравлении, которое зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова, глава государства выразил уважение к активной общественной деятельности Кустурицы и его вкладу в укрепление международных культурных связей. «Уважаемый господин Кустурица! Сердечно поздравляю Вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник. Вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности», — отмечается в поздравлении. Путин также выразил восхищение многосторонними талантами Кустурицы, отметив его успехи в кинематографе, музыке и литературе. Помимо творческой деятельности, Путин особо подчеркнул общественную позицию Кустурицы и его усилия по продвижению гуманитарных инициатив. «Особо отмечу Вашу активную общественную позицию, огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами», — говорится в поздравлении. Президент также пожелал Кустурице здоровья, вдохновения и новых творческих успехов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поздравил известного сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием. В своем поздравлении, которое зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова, глава государства выразил уважение к активной общественной деятельности Кустурицы и его вкладу в укрепление международных культурных связей. «Уважаемый господин Кустурица! Сердечно поздравляю Вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник. Вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности», — отмечается в поздравлении. Путин также выразил восхищение многосторонними талантами Кустурицы, отметив его успехи в кинематографе, музыке и литературе. Помимо творческой деятельности, Путин особо подчеркнул общественную позицию Кустурицы и его усилия по продвижению гуманитарных инициатив. «Особо отмечу Вашу активную общественную позицию, огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами», — говорится в поздравлении. Президент также пожелал Кустурице здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.