23 ноября 2024

«Истинный художник»: Путин поздравил Кустурицу с 70-летием

Путин поздравил Кустурицу с 70-летием и отметил его вклад в культуру
© Служба новостей «URA.RU»
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Эмир Кустурица. Екатеринбург, кустурица эмир
Путин выразил восхищение многосторонними талантами Кустурицы Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил известного сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием. В своем поздравлении, которое зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова, глава государства выразил уважение к активной общественной деятельности Кустурицы и его вкладу в укрепление международных культурных связей.

«Уважаемый господин Кустурица! Сердечно поздравляю Вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник. Вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности», — отмечается в поздравлении. Путин также выразил восхищение многосторонними талантами Кустурицы, отметив его успехи в кинематографе, музыке и литературе.

Помимо творческой деятельности, Путин особо подчеркнул общественную позицию Кустурицы и его усилия по продвижению гуманитарных инициатив. «Особо отмечу Вашу активную общественную позицию, огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами», — говорится в поздравлении. Президент также пожелал Кустурице здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

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Президент России Владимир Путин поздравил известного сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием. В своем поздравлении, которое зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова, глава государства выразил уважение к активной общественной деятельности Кустурицы и его вкладу в укрепление международных культурных связей. «Уважаемый господин Кустурица! Сердечно поздравляю Вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник. Вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности», — отмечается в поздравлении. Путин также выразил восхищение многосторонними талантами Кустурицы, отметив его успехи в кинематографе, музыке и литературе. Помимо творческой деятельности, Путин особо подчеркнул общественную позицию Кустурицы и его усилия по продвижению гуманитарных инициатив. «Особо отмечу Вашу активную общественную позицию, огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами», — говорится в поздравлении. Президент также пожелал Кустурице здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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