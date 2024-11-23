Губернатор Пермского края поздравил жителей с Днем матери

Махонин поблагодарил мам за заботу, теплоту и нежность
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жительниц региона с Днем матери. Он поблагодарил их за заботу, понимание, поддержку и теплоту.
«Что значит быть мамой? Вы начинаете и заканчиваете свой день, заботясь о детях. Учите нас понимать этот мир и говорить с ним на одном языке. Встречаете после школы, радуетесь нашим успехам. Ваши улыбка и фирменное блюдо дарят нам тепло настоящего дома», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Он добавил, что мамы остаются лучшими друзьями, примерами для подражания и поддержкой. Он поблагодарил мам за их каждодневную заботу, тепло и нежность.
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