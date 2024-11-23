23 ноября 2024

Установлен убийца девушки на Эльмаше, у него криминальное прошлое

В убийстве девушки на Эльмаше подозревают ранее судимого екатеринбуржца
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный по подозрению в жестоком убийстве мужчина уже был судим
Задержанный по подозрению в жестоком убийстве мужчина уже был судим Фото:
новость из сюжета
На Эльмаше девушке перерезали горло

Силовики установили личность убийцы, зверски зарезавшего девушку на ул. Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге. По словам источника URA.RU, его зовут Аркадий П., ранее он отбывал наказание за побои (ст. 106 УК РФ).

«Ему 37 лет. Судимость получил в середине 2000-х», — поделился источник агентства.

ЧП произошло днем 23 ноября. 30-летнюю Юлию П. нашли прямо на улице с перерезанным горлом и множественными другими травмами, не совместимыми с жизнью. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.

Видел преступника и охранник с парковки неподалеку
Видел преступника и охранник с парковки неподалеку
Фото:

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Силовики установили личность убийцы, зверски зарезавшего девушку на ул. Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге. По словам источника URA.RU, его зовут Аркадий П., ранее он отбывал наказание за побои (ст. 106 УК РФ). «Ему 37 лет. Судимость получил в середине 2000-х», — поделился источник агентства. ЧП произошло днем 23 ноября. 30-летнюю Юлию П. нашли прямо на улице с перерезанным горлом и множественными другими травмами, не совместимыми с жизнью. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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