Установлен убийца девушки на Эльмаше, у него криминальное прошлое

Силовики установили личность убийцы, зверски зарезавшего девушку на ул. Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге. По словам источника URA.RU, его зовут Аркадий П., ранее он отбывал наказание за побои (ст. 106 УК РФ).
«Ему 37 лет. Судимость получил в середине 2000-х», — поделился источник агентства.
ЧП произошло днем 23 ноября. 30-летнюю Юлию П. нашли прямо на улице с перерезанным горлом и множественными другими травмами, не совместимыми с жизнью. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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