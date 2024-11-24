В Воронеже начали продавать комнаты в бункере за миллионы рублей

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Воронежский бункер оборудован скважиной с водой и фильтрами, системой вентиляции и генераторами энергии (фото из архива)
Воронежский бункер оборудован скважиной с водой и фильтрами, системой вентиляции и генераторами энергии (фото из архива) Фото:

В Воронеже начали продавать места в бункере, расположенном в микрорайоне Тепличный. Стоимость одной комнаты в этом «усиленном помещении» составляет 10 миллионов рублей. Об этом стало известно благодаря объявлению на сайте «Авито», опубликованному 24 ноября.

«В Воронеже появились в продаже места в бункере в микрорайоне Тепличный. Купить комнату в „усиленном помещении“ можно за 10 миллионов рублей», — пишут «Вести Воронеж». По информации из объявления, бункер оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного проживания.

В помещении установлена собственная скважина с водой и фильтрами, система вентиляции и генераторы энергии. Также в наличии есть кухня, склад и специализированные комнаты для медицинского и психологического персонала.

Каждая из продаваемых комнат оборудована гардеробом и двуспальной кроватью, однако ванная комната отсутствует — предусмотрена только общая душевая. Продавец также указал на планы постройки комнат различной площади, включая семейные варианты, которые будут находиться под улицей Тепличной.

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В Воронеже начали продавать места в бункере, расположенном в микрорайоне Тепличный. Стоимость одной комнаты в этом «усиленном помещении» составляет 10 миллионов рублей. Об этом стало известно благодаря объявлению на сайте «Авито», опубликованному 24 ноября. «В Воронеже появились в продаже места в бункере в микрорайоне Тепличный. Купить комнату в „усиленном помещении“ можно за 10 миллионов рублей», — пишут «Вести Воронеж». По информации из объявления, бункер оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного проживания. В помещении установлена собственная скважина с водой и фильтрами, система вентиляции и генераторы энергии. Также в наличии есть кухня, склад и специализированные комнаты для медицинского и психологического персонала. Каждая из продаваемых комнат оборудована гардеробом и двуспальной кроватью, однако ванная комната отсутствует — предусмотрена только общая душевая. Продавец также указал на планы постройки комнат различной площади, включая семейные варианты, которые будут находиться под улицей Тепличной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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