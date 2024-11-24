Скончался актер Владимир Самойлов

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Владимир Самойлов скончался на 81 году жизни Фото:

Умер известный советский и российский актер, радиоведущий и диктор Владимир Самойлов. Он скончался 20 ноября.

«Ушел из жизни Владимир Самойлов», — передает «Российская газета». По ее данным, его не стало 20 ноября.

Владимир Самойлов родился в 1944 году и окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Он играл в Московском театре комедии и с 1971 года работал диктором на Всесоюзном радио, озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы, а также видеоигры. На радиостанции «Маяк» он вел несколько авторских программ.

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Умер известный советский и российский актер, радиоведущий и диктор Владимир Самойлов. Он скончался 20 ноября. «Ушел из жизни Владимир Самойлов», — передает «Российская газета». По ее данным, его не стало 20 ноября. Владимир Самойлов родился в 1944 году и окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Он играл в Московском театре комедии и с 1971 года работал диктором на Всесоюзном радио, озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы, а также видеоигры. На радиостанции «Маяк» он вел несколько авторских программ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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