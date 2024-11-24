Скончался актер Владимир Самойлов

Умер известный советский и российский актер, радиоведущий и диктор Владимир Самойлов. Он скончался 20 ноября.
«Ушел из жизни Владимир Самойлов», — передает «Российская газета». По ее данным, его не стало 20 ноября.
Владимир Самойлов родился в 1944 году и окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Он играл в Московском театре комедии и с 1971 года работал диктором на Всесоюзном радио, озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы, а также видеоигры. На радиостанции «Маяк» он вел несколько авторских программ.
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