Скончался актер Владимир Самойлов

24 ноября 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Владимир Самойлов скончался на 81 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Умер известный советский и российский актер, радиоведущий и диктор Владимир Самойлов. Он скончался 20 ноября. «Ушел из жизни Владимир Самойлов», — передает «Российская газета». По ее данным, его не стало 20 ноября. Владимир Самойлов родился в 1944 году и окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Он играл в Московском театре комедии и с 1971 года работал диктором на Всесоюзном радио, озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы, а также видеоигры. На радиостанции «Маяк» он вел несколько авторских программ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Умер известный советский и российский актер, радиоведущий и диктор Владимир Самойлов. Он скончался 20 ноября. «Ушел из жизни Владимир Самойлов», — передает «Российская газета». По ее данным, его не стало 20 ноября. Владимир Самойлов родился в 1944 году и окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Он играл в Московском театре комедии и с 1971 года работал диктором на Всесоюзном радио, озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы, а также видеоигры. На радиостанции «Маяк» он вел несколько авторских программ.