«Коммерсант» узнал, кто станет новым послом России в США

Новым послом России в США может стать директор департамента Северной Америки МИД РФ и экс-посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. Об этом заявил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
«В Москве готовятся утвердить кандидатуру нового посла России в США <...> Наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три осведомленных источника.
Дарчиев работает в МИД более 30 лет — его карьера началась в 1992, к середине 90-х он был уже начальником отдела департамента Северной Америки, а в 2003 стал его замдиректора. Дарчиев пребывал в США с 1998 по 2003 в качестве советника посольства, с 2005 по 2010 — в качестве советника-посланника, а в 2014 году он стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Канаде.
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