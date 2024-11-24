«Коммерсант» узнал, кто станет новым послом России в США

«Коммерсант»: новым послом РФ в США станет Александр Дарчиев
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Новым послом РФ в США станет Александр Дарчиев, который не раз пребывал в Штатах или Канаде с дипломатическими миссиями
Новым послом РФ в США станет Александр Дарчиев, который не раз пребывал в Штатах или Канаде с дипломатическими миссиями Фото:

Новым послом России в США может стать директор департамента Северной Америки МИД РФ и экс-посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. Об этом заявил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«В Москве готовятся утвердить кандидатуру нового посла России в США <...> Наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три осведомленных источника.

Дарчиев работает в МИД более 30 лет — его карьера началась в 1992, к середине 90-х он был уже начальником отдела департамента Северной Америки, а в 2003 стал его замдиректора. Дарчиев пребывал в США с 1998 по 2003 в качестве советника посольства, с 2005 по 2010 — в качестве советника-посланника, а в 2014 году он стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Канаде.

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Новым послом России в США может стать директор департамента Северной Америки МИД РФ и экс-посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. Об этом заявил «Коммерсант» со ссылкой на источники. «В Москве готовятся утвердить кандидатуру нового посла России в США <...> Наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три осведомленных источника. Дарчиев работает в МИД более 30 лет — его карьера началась в 1992, к середине 90-х он был уже начальником отдела департамента Северной Америки, а в 2003 стал его замдиректора. Дарчиев пребывал в США с 1998 по 2003 в качестве советника посольства, с 2005 по 2010 — в качестве советника-посланника, а в 2014 году он стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Канаде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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