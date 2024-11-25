Названа предварительная причина падения самолета DHL в Вильнюсе

Возможной причиной аварии грузового самолета компании DHL, произошедшей недалеко от аэропорта Вильнюса, могли стать техническая неисправность. Об этом сообщил глава Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Вилмантас Виткаускас.
«Инцидент может быть связан с техническими вопросами», — заявил Виткаускас телеканалу LRT. Он отметил, что делать выводы о причинах происшествия еще слишком рано, так как с момента крушения прошло всего несколько часов.
Виткаускас также уточнил, что самолет упал не на жилой дом, как сообщалось ранее, а в непосредственной близости от него. В результате инцидента произошел пожар, в связи с чем 12 жителей дома были экстренно эвакуированы.
Ранее стало известно об одном погибшем в результате крушения Boeing-737 в Вильнюсе. Сообщалось, что из кабины разбившегося самолета спасатели подняли двух пилотов, один пришел в сознание, а второй погиб. Пассажиры выжили. Всего на борту было четыре человека.
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