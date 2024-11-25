Стало известно о погибшем в результате крушения Boeing-737 в Вильнюсе

SHOT: один человек погиб после крушения самолета в Вильнюсе
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По имеющимся данным, на борту находилось четыре человека
По имеющимся данным, на борту находилось четыре человека Фото:

После крушения Boeing-737 вблизи аэропорта в Вильнюсе погиб один человек. Он был членом экипажа. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Один человек, предварительно, погиб после крушения Boeing-737 в Вильнюсе», — пишет telegram-канал. Известно, что самолет летел из Лейпцига и принадлежал испанской авиакомпании Swiftair.

Ранее национальное радио LRT сообщало о том, что в авиакатастрофе погиб пилот. «Из кабины разбившегося самолета спасатели подняли двух пилотов, оба они живы. Один из пилотов находится в тяжелом состоянии», — сказал он.

О крушении грузового самолета стало известно утром 25 ноября. После падения во двор двухэтажного дома воздушное судно загорелось. Всего на борту было четыре человека.

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После крушения Boeing-737 вблизи аэропорта в Вильнюсе погиб один человек. Он был членом экипажа. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Один человек, предварительно, погиб после крушения Boeing-737 в Вильнюсе», — пишет telegram-канал. Известно, что самолет летел из Лейпцига и принадлежал испанской авиакомпании Swiftair. Ранее национальное радио LRT сообщало о том, что в авиакатастрофе погиб пилот. «Из кабины разбившегося самолета спасатели подняли двух пилотов, оба они живы. Один из пилотов находится в тяжелом состоянии», — сказал он. О крушении грузового самолета стало известно утром 25 ноября. После падения во двор двухэтажного дома воздушное судно загорелось. Всего на борту было четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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