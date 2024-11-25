Стало известно о погибшем в результате крушения Boeing-737 в Вильнюсе

После крушения Boeing-737 вблизи аэропорта в Вильнюсе погиб один человек. Он был членом экипажа. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Один человек, предварительно, погиб после крушения Boeing-737 в Вильнюсе», — пишет telegram-канал. Известно, что самолет летел из Лейпцига и принадлежал испанской авиакомпании Swiftair.
Ранее национальное радио LRT сообщало о том, что в авиакатастрофе погиб пилот. «Из кабины разбившегося самолета спасатели подняли двух пилотов, оба они живы. Один из пилотов находится в тяжелом состоянии», — сказал он.
О крушении грузового самолета стало известно утром 25 ноября. После падения во двор двухэтажного дома воздушное судно загорелось. Всего на борту было четыре человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.