Уволенная со скандалом тюменская учительница выиграла в конкурсе красоты

Учительница из Ишима Анастасия Шумилова (Тюменская область), которую затравили и уволили из-за откровенных фотографий, победила в конкурсе красоты «Топ модель России XL 2024». Об этом девушка написала в своих социальных сетях.
«Первое место. Я даже не верю, что это происходит со мной. Меня переполняют эмоции радости, гордости и благодарности моему мужу, что он меня поддержал в моем решении. И спасибо организаторам конкурса в Москве, что пригласили меня и дали возможность побороться за титул „Мисс топ-модель XL России 2024“», — написала девушка в соцсети «ВКонтакте».
Ранее агентство писало, что в сентябре 2023 года учительницу затравили за фото в купальнике, опубликованные в соцсетях. После этого она была вынуждена уволиться из учебного заведения. В октябре девушка была замечена на одной из улиц города в купальнике.
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