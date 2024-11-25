Мужчина избежал ареста Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил 26-летнему секретарю-референту митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — клирику Даниилу Сидорову — запрет определенных действий. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Мужчина обвиняется в домогательствах до студентки.

Таким образом священник избежал ареста, который для него просило следствие. Свою вину в суде он признал. Согласно решению суда, обвиняемому нельзя общаться с потерпевшей и свидетелями. Поддержать клирика в суд пришла его жена — Екатерина. От общения с прессой она отказалась и расплакалась после вопросов журналистов.

Сидорова задержали накануне в аэропорту Кольцово. В середине ноября он мастурбировал на девушку возле жилого дома, а затем преследовал ее. На его одежде нашли биологические следы.

Помощником Кульберга он стал в 2020-м году. С тех пор регулярно появлялся рядом с ним на мероприятиях. У Сидорова есть двухлетний сын. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.

Сидоров в суде прятал свое лицо Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Его жена пришла в суд на избрание меры пресечения Фото: Сергей Бодров © URA.RU