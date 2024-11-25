Помощника Кульберга, угодившего в секс-скандал, отправили домой. Фото, видео

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Мужчина избежал ареста
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новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил 26-летнему секретарю-референту митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — клирику Даниилу Сидорову — запрет определенных действий. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Мужчина обвиняется в домогательствах до студентки.

Таким образом священник избежал ареста, который для него просило следствие. Свою вину в суде он признал. Согласно решению суда, обвиняемому нельзя общаться с потерпевшей и свидетелями. Поддержать клирика в суд пришла его жена — Екатерина. От общения с прессой она отказалась и расплакалась после вопросов журналистов.

Сидорова задержали накануне в аэропорту Кольцово. В середине ноября он мастурбировал на девушку возле жилого дома, а затем преследовал ее. На его одежде нашли биологические следы.

Помощником Кульберга он стал в 2020-м году. С тех пор регулярно появлялся рядом с ним на мероприятиях. У Сидорова есть двухлетний сын. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.

Сидоров в суде прятал свое лицо
Сидоров в суде прятал свое лицо
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Его жена пришла в суд на избрание меры пресечения
Его жена пришла в суд на избрание меры пресечения
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил 26-летнему секретарю-референту митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — клирику Даниилу Сидорову — запрет определенных действий. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Мужчина обвиняется в домогательствах до студентки. Таким образом священник избежал ареста, который для него просило следствие. Свою вину в суде он признал. Согласно решению суда, обвиняемому нельзя общаться с потерпевшей и свидетелями. Поддержать клирика в суд пришла его жена — Екатерина. От общения с прессой она отказалась и расплакалась после вопросов журналистов. Сидорова задержали накануне в аэропорту Кольцово. В середине ноября он мастурбировал на девушку возле жилого дома, а затем преследовал ее. На его одежде нашли биологические следы. Помощником Кульберга он стал в 2020-м году. С тех пор регулярно появлялся рядом с ним на мероприятиях. У Сидорова есть двухлетний сын. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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