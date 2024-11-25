Подозреваемый в жестоком убийстве девушки на Эльмаше (Екатеринбург) Аркадий П. заявил на допросе, что его перерезать горло свояченице его якобы заставили голоса в голове. Подробности резонансного дела URA.RU раскрыл начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
«Задержанный дал признательные показания в совершенном убийстве и сейчас помещен в ИВС. Свой дикий поступок он мотивировал голосами в голове и ощущением того, что, как говорят в народе, «его посетила «белка». Что конкретно случилось, установит следствие, а вот ответить за лишение человека жизни придется на полную катушку», — заявил полковник.
37-летний мужчина пришел к своей бывшей жене в дом на улице Красных Командиров. По стечению обстоятельств во дворе он повстречал свояченицу — сводную сестру экс-супруги. Будучи долгое время в запое, мужчина испытал внезапный приступ ненависти к молодой женщине. Он выхватил нож и перерезал ей горло. Это случилось на глазах у школьницы, которая шла мимо. Подробнее о трагедии, — в сюжете агентства.
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