Екатеринбуржец списал жестокое убийство девушки на голоса в голове

Мужчина заявил, что от длительного запоя у него помутился разум Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета На Эльмаше девушке перерезали горло

Подозреваемый в жестоком убийстве девушки на Эльмаше (Екатеринбург) Аркадий П. заявил на допросе, что его перерезать горло свояченице его якобы заставили голоса в голове. Подробности резонансного дела URA.RU раскрыл начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

«Задержанный дал признательные показания в совершенном убийстве и сейчас помещен в ИВС. Свой дикий поступок он мотивировал голосами в голове и ощущением того, что, как говорят в народе, «его посетила «белка». Что конкретно случилось, установит следствие, а вот ответить за лишение человека жизни придется на полную катушку», — заявил полковник.

37-летний мужчина пришел к своей бывшей жене в дом на улице Красных Командиров. По стечению обстоятельств во дворе он повстречал свояченицу — сводную сестру экс-супруги. Будучи долгое время в запое, мужчина испытал внезапный приступ ненависти к молодой женщине. Он выхватил нож и перерезал ей горло. Это случилось на глазах у школьницы, которая шла мимо. Подробнее о трагедии, — в сюжете агентства.

Подозреваемый признал вину Фото: СКР Свердловской области

Он все списал на голоса в голове Фото: СКР Свердловской области

Следственные действия продолжаются Фото: СКР Свердловской области