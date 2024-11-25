«Голоса в голове»: мужчина объяснил, почему перерезал горло девушке на Эльмаше. Фото

Екатеринбуржец списал жестокое убийство девушки на голоса в голове
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Мужчина заявил, что от длительного запоя у него помутился разум Фото:
новость из сюжета
На Эльмаше девушке перерезали горло

Подозреваемый в жестоком убийстве девушки на Эльмаше (Екатеринбург) Аркадий П. заявил на допросе, что его перерезать горло свояченице его якобы заставили голоса в голове. Подробности резонансного дела URA.RU раскрыл начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

«Задержанный дал признательные показания в совершенном убийстве и сейчас помещен в ИВС. Свой дикий поступок он мотивировал голосами в голове и ощущением того, что, как говорят в народе, «его посетила «белка». Что конкретно случилось, установит следствие, а вот ответить за лишение человека жизни придется на полную катушку», — заявил полковник.

37-летний мужчина пришел к своей бывшей жене в дом на улице Красных Командиров. По стечению обстоятельств во дворе он повстречал свояченицу — сводную сестру экс-супруги. Будучи долгое время в запое, мужчина испытал внезапный приступ ненависти к молодой женщине. Он выхватил нож и перерезал ей горло. Это случилось на глазах у школьницы, которая шла мимо. Подробнее о трагедии, — в сюжете агентства.

Подозреваемый признал вину
Подозреваемый признал вину
Фото:
Он все списал на голоса в голове
Он все списал на голоса в голове
Фото:
Следственные действия продолжаются
Следственные действия продолжаются
Фото:

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Подозреваемый в жестоком убийстве девушки на Эльмаше (Екатеринбург) Аркадий П. заявил на допросе, что его перерезать горло свояченице его якобы заставили голоса в голове. Подробности резонансного дела URA.RU раскрыл начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. «Задержанный дал признательные показания в совершенном убийстве и сейчас помещен в ИВС. Свой дикий поступок он мотивировал голосами в голове и ощущением того, что, как говорят в народе, «его посетила «белка». Что конкретно случилось, установит следствие, а вот ответить за лишение человека жизни придется на полную катушку», — заявил полковник. 37-летний мужчина пришел к своей бывшей жене в дом на улице Красных Командиров. По стечению обстоятельств во дворе он повстречал свояченицу — сводную сестру экс-супруги. Будучи долгое время в запое, мужчина испытал внезапный приступ ненависти к молодой женщине. Он выхватил нож и перерезал ей горло. Это случилось на глазах у школьницы, которая шла мимо. Подробнее о трагедии, — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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