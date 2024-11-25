Зарплаты свердловских ученых перевалили за сто тысяч: кому еще столько платят

В Свердловской области зарплаты специалистов в сфере научных исследований и разработок достигли 117,9 тысяч рублей. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат.
Кроме ученых, на заработную плату свыше ста тысяч могли рассчитывать также специалисты в области информации и связи (IT-технологии) — 121,2 тысяч рублей, финансисты — 110 тысяч рублей в среднем, следует из данных службы. При этом средняя заработная плата в 2024 году по региону составила 77,8 тысяч рублей.
Работникам, которые занимаются научной и технической профессиональной деятельностью, в среднем предлагали 94,8 тысяч рублей. Те, кто добывают полезные ископаемые, получали 89,4 тысяч рублей, а на обрабатывающих производствах средние зарплаты достигли 88,3 тысяч рублей.
Самые маленькие зарплаты были зафиксированы в гостиничном деле и на предприятиях общественного питания — 43,9 тысячи рублей. В сфере образования работники получали в среднем 62,2 тысячи рублей, а в сфере сельского и лесного хозяйства — 63 тысячи рублей. Зарплаты в области здравоохранения достигли 70,9 тысяч рублей.
Деятели культуры и спорта могли рассчитывать на зарплату в 79,8 тысяч рублей. А заработная плата строителей составила в среднем 77,4 тысяч рублей.
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