Правозащитника Никиту Журавеля, которого обвиняли в сожжении Корана, а также госизмене, приговорили к 13,5 годам заключения. Данный срок связан с обвинениями в государственной измене. Об этом сообщают журналисты.
«Никиту Журавеля приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима по делу о госизмене», — передает V1.RU в своем telegram-канале. В мае прошлого года сообщалось о том, что общественник сжег Коран. В 2024 году следствие сообщило, что Журавель сотрудничал с СБУ.
Именно тогда впервые о нем узнали. Далее с общественником произошел скандал, связанный с тем, что его лично избил сын Рамзана Кадырова — Адам.
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