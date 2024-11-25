Избитого сыном Кадырова за сожжение Корана Журавеля приговорили к 13 годам тюрьмы. Фото, видео

Никиту Журавеля, сжегшего Коран, приговорили к 13,5 годам за госизмену
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Никиту Журавеля приговорили к тюрьме за государственную измену Фото:
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Дело Никиты Журавеля, сжегшего Коран
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Кто такой Никита Журавель, за что его избил сын Кадырова и почему его судили дважды

Правозащитника Никиту Журавеля, которого обвиняли в сожжении Корана, а также госизмене, приговорили к 13,5 годам заключения. Данный срок связан с обвинениями в государственной измене. Об этом сообщают журналисты.

«Никиту Журавеля приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима по делу о госизмене», — передает V1.RU в своем telegram-канале. В мае прошлого года сообщалось о том, что общественник сжег Коран. В 2024 году следствие сообщило, что Журавель сотрудничал с СБУ.

Именно тогда впервые о нем узнали. Далее с общественником произошел скандал, связанный с тем, что его лично избил сын Рамзана Кадырова — Адам.

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Правозащитника Никиту Журавеля, которого обвиняли в сожжении Корана, а также госизмене, приговорили к 13,5 годам заключения. Данный срок связан с обвинениями в государственной измене. Об этом сообщают журналисты. «Никиту Журавеля приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима по делу о госизмене», — передает V1.RU в своем telegram-канале. В мае прошлого года сообщалось о том, что общественник сжег Коран. В 2024 году следствие сообщило, что Журавель сотрудничал с СБУ. Именно тогда впервые о нем узнали. Далее с общественником произошел скандал, связанный с тем, что его лично избил сын Рамзана Кадырова — Адам.
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