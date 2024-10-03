Кто такой Никита Журавель, за что его избил сын Кадырова и почему его снова судят

Сжегшего Коран Никиту Журавеля обвиняют в госизмене

03 октября 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

В мае 2023 года Никита Журавель сжег Коран Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС новость из сюжета Дело Никиты Журавеля, сжегшего Коран О волгоградском жителе Никите Журавеле общественность узнала в мае 2023 года после его признания в том, что он сжег Коран. Его обвинили в разжигании межнациональной розни и оскорблении чувств верующих. Сегодня, 3 октября, прокуратура утвердила обвинение за госизмену в сторону Журавеля. О том, кто такой Никита Журавель, за что его избил Адам Кадыров и почему его судят второй раз — в материале URA.RU. Кто такой Никита Журавель Журавель учился в филиале Волгоградского педагогического института Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Никита Журавель до своего ареста 19 мая 2023 года был известен лишь своим близким. Он родился в 2004 году в Севастополе, обучался в Нахимовском кадетском училище. После окончания школы он поступил в севастопольский филиал Волгоградского педагогического института, а затем переехал в Волгоград для продолжения обучения в центральном вузе на специальности «экономика». В Волгограде Никита проживал в арендованной квартире в Ворошиловском районе и, как предполагается, испытывал финансовые трудности, характерные для многих студентов. Чтобы подзаработать, он работал курьером по доставке еды. Избиение Журавеля сыном Кадырова В СИЗО Журавель был избит Адамом Кадыровым Фото: Елена Афонина/ТАСС В telegram-канале «Утро Дагестана» 19 мая 2023 года было опубликовано видео, на котором видны руки человека, поджигающего книгу с надписью «Коран» на обложке. На следующий день, 20 мая, СК идентифицировал и задержал человека по рукам, запечатленным на кадрах. Ведомство выпустило видео с признанием задержанного, чье имя на тот момент не было раскрыто. В признании молодой человек заявлял: «Я купил Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая 2023 года рядом с мечетью по адресу: Волгоград, улица Поворинская, 22. Запись была отправлена сотрудникам СБУ». В Чечне 23 мая состоялся массовый митинг, организованный властями, где участники с предварительно напечатанными плакатами требовали строго наказать арестованного в Волгограде. В тот же день глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился перевести Никиту Журавеля из волгоградского СИЗО в Грозный, а расследование передать в Следственное управление Чечни, что не соответствует обычной практике проведения расследования и судебного разбирательства в месте совершения преступления. В августе 2023 года Никита Журавель, находясь в СИЗО Грозного, обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с заявлением о том, что его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Однако Москалькова не инициировала проверку и перенаправила обращение в чеченские органы. ФСИН по Чечне, под управлением которого находится СИЗО, вначале информировала о проведении проверки инцидента с Журавелем, но позже отказалась от дальнейших комментариев. Это произошло после того, как Кадыров публично признал, что его сын участвовал в избиении. В конце сентября глава Чеченской республики подтвердил факт незаконного проникновения своего сына в СИЗО и его участие в избиении, при этом выразив гордость за подобные действия. Судебный процесс по делу Журавеля начался в середине октября прошлого года в Висаитовском районном суде Грозного. В конце ноября на одно из заседаний были доставлены пять имамов из 13, которые подали заявление против Журавеля за оскорбление их религиозных чувств, связанное с инцидентом сжигания Корана в Волгограде. На суде имамы выразили свое возмущение и горечь от действий Журавеля, которого они называли «агентом СБУ», и говорили о воздействии его действий на ислам в мировом масштабе. В феврале 2024 года Журавеля приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Почему Никиту Журавеля судят второй раз Никита Журавель обвиняется в сотрудничестве с СБУ Фото: Елена Афонина/ТАСС В четверг, 3 октября, Генпрокуратура России сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении Никиты Журавеля, который обвиняется в госизмене. Согласно информации следствия, он сотрудничал с СБУ. Журавель самостоятельно предложил свои услуги представителю СБУ через мессенджер. По данным следствия, в марте 2023 года обвиняемый отправил представителю СБУ видеоматериалы, которые включали кадры с железнодорожным составом, перевозящим технику ВС РФ, а также сведения о воздушных судах военного назначения и перемещении транспортных средств одной из воинских частей. Дело Никиты Журавеля теперь передано для дальнейшего рассмотрения в Волгоградский областной суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

О волгоградском жителе Никите Журавеле общественность узнала в мае 2023 года после его признания в том, что он сжег Коран. Его обвинили в разжигании межнациональной розни и оскорблении чувств верующих. Сегодня, 3 октября, прокуратура утвердила обвинение за госизмену в сторону Журавеля. О том, кто такой Никита Журавель, за что его избил Адам Кадыров и почему его судят второй раз — в материале URA.RU. Никита Журавель до своего ареста 19 мая 2023 года был известен лишь своим близким. Он родился в 2004 году в Севастополе, обучался в Нахимовском кадетском училище. После окончания школы он поступил в севастопольский филиал Волгоградского педагогического института, а затем переехал в Волгоград для продолжения обучения в центральном вузе на специальности «экономика». В Волгограде Никита проживал в арендованной квартире в Ворошиловском районе и, как предполагается, испытывал финансовые трудности, характерные для многих студентов. Чтобы подзаработать, он работал курьером по доставке еды. В telegram-канале «Утро Дагестана» 19 мая 2023 года было опубликовано видео, на котором видны руки человека, поджигающего книгу с надписью «Коран» на обложке. На следующий день, 20 мая, СК идентифицировал и задержал человека по рукам, запечатленным на кадрах. Ведомство выпустило видео с признанием задержанного, чье имя на тот момент не было раскрыто. В признании молодой человек заявлял: «Я купил Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая 2023 года рядом с мечетью по адресу: Волгоград, улица Поворинская, 22. Запись была отправлена сотрудникам СБУ». В Чечне 23 мая состоялся массовый митинг, организованный властями, где участники с предварительно напечатанными плакатами требовали строго наказать арестованного в Волгограде. В тот же день глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился перевести Никиту Журавеля из волгоградского СИЗО в Грозный, а расследование передать в Следственное управление Чечни, что не соответствует обычной практике проведения расследования и судебного разбирательства в месте совершения преступления. В августе 2023 года Никита Журавель, находясь в СИЗО Грозного, обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с заявлением о том, что его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Однако Москалькова не инициировала проверку и перенаправила обращение в чеченские органы. ФСИН по Чечне, под управлением которого находится СИЗО, вначале информировала о проведении проверки инцидента с Журавелем, но позже отказалась от дальнейших комментариев. Это произошло после того, как Кадыров публично признал, что его сын участвовал в избиении. В конце сентября глава Чеченской республики подтвердил факт незаконного проникновения своего сына в СИЗО и его участие в избиении, при этом выразив гордость за подобные действия. Судебный процесс по делу Журавеля начался в середине октября прошлого года в Висаитовском районном суде Грозного. В конце ноября на одно из заседаний были доставлены пять имамов из 13, которые подали заявление против Журавеля за оскорбление их религиозных чувств, связанное с инцидентом сжигания Корана в Волгограде. На суде имамы выразили свое возмущение и горечь от действий Журавеля, которого они называли «агентом СБУ», и говорили о воздействии его действий на ислам в мировом масштабе. В феврале 2024 года Журавеля приговорили к 3,5 годам лишения свободы. В четверг, 3 октября, Генпрокуратура России сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении Никиты Журавеля, который обвиняется в госизмене. Согласно информации следствия, он сотрудничал с СБУ. Журавель самостоятельно предложил свои услуги представителю СБУ через мессенджер. По данным следствия, в марте 2023 года обвиняемый отправил представителю СБУ видеоматериалы, которые включали кадры с железнодорожным составом, перевозящим технику ВС РФ, а также сведения о воздушных судах военного назначения и перемещении транспортных средств одной из воинских частей. Дело Никиты Журавеля теперь передано для дальнейшего рассмотрения в Волгоградский областной суд.