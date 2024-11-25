Свердловские депутаты приняли у минфина новый бюджет на 2024 год — с дополнительными миллиардами

Комитет свердловского заксобрания одобрил увеличение бюджета на 2025 год

25 ноября 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Члены бюджетного комитета одобрили приятные поправки к бюджету на 2024 год Фото: Размик Закарян © URA.RU Бюджетный комитет законодательного собрания Свердловской области одобрил проект закона об увеличении бюджета региона 2024 года на 6,8 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на выплаты участникам СВО и помощь детям-сиротам с жильем. Подробности с заседания URA.RU рассказали в управлении информационной политики парламента. «Мы уже второй раз рассматриваем изменения бюджета в сторону увеличения. В июле это касалось, прежде всего, увеличения заработных плат отдельных категорий бюджетников, установленных указами Президента РФ. Сегодня стоит задача закрыть другие важные вопросы, связанные с исполнением бюджета 2024 года. Область получила дополнительный доход в размере 5,1 миллиарда рублей, а также 1,7 миллиарда рублей получено из федерального бюджета. Все дополнительные средства будут направлены на нужды уральцев», — прокомментировал глава комитета Петр Соколюк. Проект закона депутатам представлял областной министр финансов Александр Старков. По его словам, прогноз по доходам бюджета 2024 года планируется увеличить до 428,9 млрд рублей, а расходы — до 479,2 млрд рублей. Деньги пойдут не только на выплаты участникам СВО и помощь сиротам, но и оказание специализированной медпомощи военным, строительство и оснащение оборудованием больниц, на лекарства уральцам с онкологией и другие социальные нужды. На этом же заседании депутаты рассмотрели законопроект о предоставлении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организациям, которые безвозмездно помогают проекту «Уральская инженерная школа». И одобрили увеличение срока действия нормы на 2025 и 2026 годы. Еще раньше парламентарии вместе со спикером заксо Людмилой Бабушкиной приняли закон, устанавливающий инвестналоговый вычет для предприятий-участников федерального проекта «Профессионалитет». Также члены комитета рассмотрели вопрос о введении в регионе специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» и одобрили поправки в областной закон об отдельных межбюджетных трансфертах. Участие в заседании комитета приняли депутаты Сергей Карякин, Михаил Клименко, Анна Соломеина, Алексей Дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бюджетный комитет законодательного собрания Свердловской области одобрил проект закона об увеличении бюджета региона 2024 года на 6,8 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на выплаты участникам СВО и помощь детям-сиротам с жильем. Подробности с заседания URA.RU рассказали в управлении информационной политики парламента. «Мы уже второй раз рассматриваем изменения бюджета в сторону увеличения. В июле это касалось, прежде всего, увеличения заработных плат отдельных категорий бюджетников, установленных указами Президента РФ. Сегодня стоит задача закрыть другие важные вопросы, связанные с исполнением бюджета 2024 года. Область получила дополнительный доход в размере 5,1 миллиарда рублей, а также 1,7 миллиарда рублей получено из федерального бюджета. Все дополнительные средства будут направлены на нужды уральцев», — прокомментировал глава комитета Петр Соколюк. Проект закона депутатам представлял областной министр финансов Александр Старков. По его словам, прогноз по доходам бюджета 2024 года планируется увеличить до 428,9 млрд рублей, а расходы — до 479,2 млрд рублей. Деньги пойдут не только на выплаты участникам СВО и помощь сиротам, но и оказание специализированной медпомощи военным, строительство и оснащение оборудованием больниц, на лекарства уральцам с онкологией и другие социальные нужды. На этом же заседании депутаты рассмотрели законопроект о предоставлении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организациям, которые безвозмездно помогают проекту «Уральская инженерная школа». И одобрили увеличение срока действия нормы на 2025 и 2026 годы. Еще раньше парламентарии вместе со спикером заксо Людмилой Бабушкиной приняли закон, устанавливающий инвестналоговый вычет для предприятий-участников федерального проекта «Профессионалитет». Также члены комитета рассмотрели вопрос о введении в регионе специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» и одобрили поправки в областной закон об отдельных межбюджетных трансфертах. Участие в заседании комитета приняли депутаты Сергей Карякин, Михаил Клименко, Анна Соломеина, Алексей Дронов.