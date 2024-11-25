В ЯНАО в кювет вылетела иномарка (архивное фото)
В районе Губкинского (ЯНАО) на автодороге Сургут — Салехард, которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых аварий, вылетела в кювет Toyota. В ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля, сообщили в окружной Госавтоинспекции.
«По предварительной информации, 25 ноября на 434 км автодороги Сургут — Салехард, водитель транспортного средства марки Toyota допустил съезд с дороги. В результате ДТП, водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ГАИ ЯНАО.
На трассе Сургут - Салехард перевернулась Toyota
Водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу
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