На «трассе смерти» в ЯНАО перевернулась Toyota, есть пострадавшие. Фото

Водитель и пассажир опрокинувшейся в кювет в ЯНАО иномарки доставлены в больницу
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В ЯНАО в кювет вылетела иномарка (архивное фото)
В ЯНАО в кювет вылетела иномарка (архивное фото) Фото:

В районе Губкинского (ЯНАО) на автодороге Сургут — Салехард, которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых аварий, вылетела в кювет Toyota. В ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, 25 ноября на 434 км автодороги Сургут — Салехард, водитель транспортного средства марки Toyota допустил съезд с дороги. В результате ДТП, водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ГАИ ЯНАО.

На трассе Сургут - Салехард перевернулась Toyota
На трассе Сургут - Салехард перевернулась Toyota
Фото:
Водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу
Водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу
Фото:

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В районе Губкинского (ЯНАО) на автодороге Сургут — Салехард, которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых аварий, вылетела в кювет Toyota. В ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля, сообщили в окружной Госавтоинспекции. «По предварительной информации , 25 ноября на 434 км автодороги Сургут — Салехард, водитель транспортного средства марки Toyota допустил съезд с дороги. В результате ДТП, водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ГАИ ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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