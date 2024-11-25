Якушев и Федорищев обсудили задачи ЕР в Самарской области

Врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудили приоритеты в работе Самарского регионального отделения ЕР. На встрече Якушев заявил, что одна из основных задач — усиление первичных отделений партии.
«Эти люди — фундамент партии, наша самая надёжная опора. Именно они работают с жителями на земле, выполняют самые сложные задачи. Поэтому крайне важна обратная связь, которую мы получаем от руководителей первичных отделений. У них должны быть и реальные инструменты для решения задач той или иной территории», — передает ЕР слова Якушева на своем сайте.
Основной акцент в работе партии в Самарской области также нацелен на качественное обновление ее состава, сообщил Федорищев. Планируется активнее привлекать к партийной деятельности молодежь и гражданских активистов, включая участников СВО. Губернатор также озвучил ключевые аспекты программы «Самара 450», которая задает направления развития региона до 2036 года. В рамках этой инициативы региональное отделение партии собирает предложения и идеи от активистов.
Региональное отделение ЕР поддерживает участников СВО и их семьи, предоставляя более 20 местных мер социальной поддержки, включая помощь в ведении личного подсобного хозяйства, переобучение, поиск работы, а также налоговые и кредитные льготы. Федорищев отметил, что в 2023 году Самарская область оказалась среди трех наиболее активных регионов страны по результатам онлайн-голосования за объекты благоустройства. К концу 2024 года предполагается благоустройство 122 общественных и 232 дворовых территорий по запросам жителей, многие из которых входят в народную программу партии.
Губернатор Самарской области также проинформировал Якушева о ходе реализации партпроекта «Новая школа». В 2024 году запланировано строительство четырех образовательных учреждений в Самаре, Тольятти и Сызрани, которые находятся на завершающей стадии строительства. Кроме того, Министерством просвещения РФ одобрено 33 заявки от муниципалитетов Самарской области на капитальный ремонт школ в ближайшие три года.
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