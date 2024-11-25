Желающим купить машину подсказали самые популярные варианты

В России стали чаще покупать автомобили с пробегом, при этом новые машины перевалили по средней стоимости за три миллиона рублей. Самыми популярными являются семейства Lada: «семерки», «Нивы», Samara и Priora, а продажи когда-то популярных на вторичном рынке моделей Toyota снижаются.
«В октябре рынок легковых автомобилей с пробегом достиг 605,3 тысячи штук. Это на 14,3% больше, чем в сентябре (529,4 тысячи), и на 23,8% больше, чем в октябре прошлого года (489,1 тысяча). На вторичке лидирует продукция АвтоВАЗа — почти 150 тысяч в октябре, на треть больше, чем в 2023-м. Второе место занимает Toyota c результатом 61 тысяча машин. Пятерку лидеров замыкают Kia (35,5 тысяч), Hyundai (33,2 тысячи) и Nissan (27,8 тысяч). В топ-10 вторичного рынка также вошли Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford», — передает данные «Автостата» издание «Известия».
Самым популярным остается ВАЗ 2107, экземпляров которого было продано 14,3 тысяч штук, что на 57,5% больше, чем в октябре прошлого года. За прошедшие 10 месяцев объем продаж модели «семерка» превысил 113 тысяч единиц, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Эксперты отметили, что в десятку вошли еще четыре модели марки Lada: 2114 «Самара», «Нива», Priora и Granta.
По данным «Автостата», самая востребованная иномарка — Kia Rio, объем продаж которой составил 12,2 тысячи единиц. Hyundai Solaris занял третью позицию, отстав незначительно от лидера. Продажи этих моделей увеличились на треть за год. Популярные модели Toyota — Corolla и Camry занимают только 7-е и 9-е места.
Стоимость подержанных автомобилей в России продолжает снижаться уже восьмой месяц подряд. В октябре текущего года цена упала на 18 тысяч рублей, что составляет 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув отметки в один миллион 457 тысяч рублей. Тем временем, средняя стоимость новой машины превышает три миллиона рублей, заключили в «Автостате».
Ранее URA.RU писало о том, какие автомобили реже всего ломаются. Лидером по надежности стали японские машины, о чем заявили 31% россиян.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.