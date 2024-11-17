Россияне назвали реже всего ломающиеся автомобили

Обладатели японских автомобилей реже всего сталкиваются с поломками. Такое мнение выразили 31% россиян, следует из совместного исследования СК «Росгосстрах» и «Автокод».
«В 31% случаев автомобилисты, которые не сталкиваются с поломками в последние годы, являются обладателями японских машин», — приводит ТАСС результаты исследования. На второй строчке рейтинга находятся европейские автомобили, которые удовлетворяют каждого четвертого водителя. Третью позицию занимает отечественный автопром, которым довольны 14% респондентов.
Исследование также показывает, что некоторые владельцы авто часто жалуются на поломку подвески (42%), неисправности в электросистеме (24%), проблемы с аккумулятором (23%) и двигателем (20%). В течение последних трех лет более 60% водителей испытали трудности с работой своих машин. Из них 23% сталкивались с поломками два-три раза, 20% — один раз, 7% — от трех до пяти раз, а еще 7% столкнулись с такими проблемами более пяти раз.
Из всех участников опроса только 12% продолжают использовать автомобили, возраст которых превышает 10 лет. В то же время, среди владельцев транспортных средств, которым от одного до двух лет, 27% испытывают неудобства. Что касается расходов на обслуживание, то каждый четвертый опрошенный тратит на эти цели от 40 до 70 тысяч рублей в год, 19% расходуют от 70 до 100 тысяч рублей, а 18% затрачивают от 100 до 150 тысяч рублей.
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