«Известия»: в Госдуме не выдержали, взглянув на взлетевшие цены на картофель

26 ноября 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

Картофель продается от 85 рублей и выше, заявил Анатолий Выборный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу просят проверить рост цен на картофель в торговых сетях. С такой просьбой обратился зампред комитета Госдумы РФ Анатолий Выборный. «Ко мне обращаются избиратели, не понимающие причин резкого подорожания картофеля. С начала года цена на овощ выросла на 74%. При этом в России нет ни ажиотажного спроса на картофель, ни его дефицита. Если в опте картофель стоит от 10 рублей, то в магазинах цена в четыре-пять раз выше», — заявил Выборный «Известиям». По словам депутата, в некоторых магазинах картофель продается от 85 рублей и выше, при том, что этот товар относится к группе социально значимых. Анатолий Выборный напомнил, что в прошлом году торговые сети обязались держать наценку на такие товары в районе 5%. Сообщалось, что в России картофель дорожает, несмотря на завершение сбора урожая. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников заявлял, что это объясняется торговлей продукцией на уровне себестоимости в прошлом году, аномальной погодой и сокращением посевной площади. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу просят проверить рост цен на картофель в торговых сетях. С такой просьбой обратился зампред комитета Госдумы РФ Анатолий Выборный. «Ко мне обращаются избиратели, не понимающие причин резкого подорожания картофеля. С начала года цена на овощ выросла на 74%. При этом в России нет ни ажиотажного спроса на картофель, ни его дефицита. Если в опте картофель стоит от 10 рублей, то в магазинах цена в четыре-пять раз выше», — заявил Выборный «Известиям». По словам депутата, в некоторых магазинах картофель продается от 85 рублей и выше, при том, что этот товар относится к группе социально значимых. Анатолий Выборный напомнил, что в прошлом году торговые сети обязались держать наценку на такие товары в районе 5%. Сообщалось, что в России картофель дорожает, несмотря на завершение сбора урожая. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников заявлял, что это объясняется торговлей продукцией на уровне себестоимости в прошлом году, аномальной погодой и сокращением посевной площади.